Jessie Buckley: ¿Quién es la irlandesa que inició en un reality y ganó Oscar a Mejor Actriz?

Tal y como los expertos lo habían pronosticado, la actriz irlandesa de 31 años Jessi Buckley ganó el Premio Oscar de la Academia en la categoría de Mejor Actriz Protagónica en la que se impuso sobre Rose Byrne (‘If I Had Legs I’d Kick You’); Kate Hudson (‘Song Sung Blue’); Renate Reinsve (‘Sentimental Value’) y Emma Stone (‘Bugonia’).

Aunque es la segunda nominación que esta artista recibe de la Academia, ella siempre ha procurado ser muy discreta con su vida personal, por lo cual no trascienden muchos detalles sobre ella.

Jessi Buckley está casada y es madre

Se sabe que mientras filmó la película que le acaba de otorgar el máximo galardón del séptimo arte comenzó a anhelar ser madre y apenas terminó su rol, quedó embarazada. Su esposo llamado Freddie Sorensen y quien nada tiene que ver con el mundo del cine, pero sí está enfocado en la salud emocional y la actriz se conocieron en una cita a ciegas concertada por un amigo de los dos.

La historia al respecto indica que Marc Robinson, un ejecutivo musical con quien Jessie trabajó en 2019, le organizó una cita con Freddie Sorensen. Su relación progresó en el más absoluto secreto. La actriz reveló en un pódcast que se había casado con el ex productor de ‘Game of Talents’ y ‘The X Factor’, quien ahora se dedica a trabajar en pro de la salud mental y en 2018 lanzó ‘Depresión para principiantes’ .

Jessi y Freddie se casaron en el 2023 y tienen una bebé de8 meses de nacida. Viven en una casa antigua en Norfolk, Inglaterra, y disfruta de oficios sencillos como cocinar, pasea y la jardinería.

A los 17 años Jessi comenzó a sentir inclinación por la parte artística: soñaba con ser actriz o cantante. Se marchó a Londres, pero no le fue fácil entrar a un colectio teatral, por lo que se presentó en un reality de talento llamado I’d Do Anything. Allí ganar significaba actuar en el musical Oliver! en el West End en 2009.

Aunque no fue la ganadora se hizo conocida y comenzó a trabajar en musicales. Más tarde, entró en la Real Academia de Arte Dramático.

Su primera oportunidad en pantalla, fue en televisión, en la serie Guerra y Paz en 2016. Estuvo en Chernobyl, en 2019. Y en el 2022 obtuvo su primera nominción al Oscar con The Lost Daughter.

Al recibir el Oscar, Jessie dedicó palabras a su esposo. “Gracias, muchas gracias, esto es algo importante…Mi familia, mi familia irlandesa todos están aquí, mamá, papá gracias por enseñarnos a soñar... Quiero tener 20 mil bebés más contigo", mencionó refiriéndose a Fred.

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