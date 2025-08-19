Jorge Herrera eliminado de MasterChef por unos ñoquis: “se va el papá de Betty”.

Este lunes 18 de agosto MasterChef Celebrity volvió a vivir un reto de eliminación. En la competencia estuvieron luchando por no salir Valentina Taguado, Luis Fernando Hoyos, Julian Zuluaga, Nicolás Montero, Raúl Ocampo y Jorge Herrera, siendo este último el autor del plato con más deficiencias.

En el episodio fueron Valentina Taguado y Luis Fernando Hoyos quienes más elogios se llevaron, llegando incluso a obtener el preciado cachete de Jorge Rausch, que se ha convertido en el símbolo de la excelencia culinaria. El cachete solo lo tienen los cocineros que sorprenden gratamente con su plato al exigente juez.

Raúl Ocampo también se llevó elogios con un bao. Enseguida estuvo el actor Nicolás Montero quien también sorprendió con una preparación impecable.

Así las cosas, los platos más deficientes eran el de Jorge Herrera y el de Julián Zuluaga.

Los ñoquis de Jorge Herrera

El actor, que se hizo famoso como don Hermes en Yo soy Betty la fea, presentó el que denominó ‘Recuerdos de Cali’ y eran unos ñoquis con salsa y camarón. No obstante, le quedaron bajos de sal y tenía trozos de papa crudo. Este error fue comentado en redes sociales, ya que desde el balcón le aconsejaron pelar la papa y partirla, justamente para lograr una buena cocción, pero él hizo caso omiso. Recordemos que si por algo se caracterizó Herrera en su paso por el reality fue por preferir seguir su instinto y plan, que por escuchar consejos. De hecho, en alguna oportunidad anterior Jorge Rausch se preguntó “¿cómo hacer para que el actor siga instrucciones?“. En ese ocasión, Claudia Bahamón salió en su defensa opinando que él tenía carácter.

Otra de las opiniones sobre los ñoquis de Jorge fue que tenían mucha cebolla y además su forma no era la tradicional. El plato de Julián Zuluaga tampoco tuvo tantos elogios, aunque en opinión de los jurados estuvo por encima de los ñoquis.

“Los dos platos más deficientes del día… Los dos peores platos”, dijo Nicolás de Zubiría al dar a conocer que Herrera era quien salía. “La papa lo dejó fuera de la competencia”, agregó Rausch.

Por su parte, Jorge Herrera mencionó:“Es algo que tiene que ver con mi trabajo acostumbrado a participar en procesos donde entro y salgo ”.

La salida de Herrera fue emotiva para sus compañeros quienes mencionaron su admiración, siendo David Sanint el más afectado, incluso llegó al llanto. La juez mexicana Belén Alonso expresó su admiración por el actor: “agradecida por haberme topado contigo”.

“Fue una experiencia maravillosa... Gracias compañeros... a Uds por aguantarme”, fueron las palabras del actor al salir de la cocina. Claudia le dijo antes de partir: “nunca deje esa terquedad que es maravillosa”. “Que triste, se nos va el papá de Betty la fea”, se leyó en la cuenta del programa.

¿Cuántos años tiene Jorge Herrera?

Jorge Herrera nació en Cali el 14 de octubre de 1948, lo cual quiere decir que está próximo a cumplir 78 años. No obstante los participantes y jurados destacaron la vitalidad del actor, a quien también calificaron de culto y disciplina.

“Es maravilloso que la gente lo pueda ver acá. Admiro su vitalidad... Quiero ser así cuando sea grande, le dijo Jorge Rausch al actor que está casado con la también actriz Amparo Conde.

