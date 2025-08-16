Nodal asegura que hay campañas pagas contra Ángela Aguilar: “Está comprobado”

Christian Nodal habló de varios aspectos de su vida personal en su polémica entrevista con Adela Micha. El cantante se refirió a una cronología de hechos con fechas exactas, con las cuales explicó que cuando comenzó su romance con Ángela Aguilar ya había roto con la cantante argentina Cazzu; aunque admitió que no pasó mucho tiempo entre el rompimiento y la nueva oportunidad.

Detalló que su relación con la madre de su hija Inti, terminó el 8 de mayo, y seis días después, el 14 de mayo, comenzó con Ángela. Luego, el 29 de mayo, se casó con la hija de Pepe Aguilar en Roma, en una boda “espiritual”. También mencionó que antes de que el asunto trascendiera le contó a Cazzu que ya tenía a alguien.

¿Por qué Nodal asegura que han pagado para atacar a Angela?

En varios momentos de la charla, el cantante de ‘Los besos que te di’ defendió a su esposa y de paso, explicó que en su opinión todo el odio o hate que ella ha recibido en redes sociales es exagerado y lo calificó de anormal. Mencionó que alguien ha pagado por ello. “Está comprobado… ”, dijo Nodal, sin explicar la razón por la que alguien haría tal cosa.

“Es un hostigamiento armado, disfrazado de opinión”, puntualizó.

Cuando su entrevistadora le preguntó ¿quién está detrás de esto? Él encogió los hombros y se escuchó un “no sé”, pero indicó que hay pruebas de que es así. “Está comprobado, lo tienen comprobado, son campañas que se le han pagado para Ángela. No es normal el hate que ha recibido”.

Hay que mencionar que después de la entrevistas se avivaron los comentarios de cibernautas contra Nodal, contra la misma Ángela y contra Pepe Aguilar.

Muchos consideran que las fechas no cuadran y varias publicaciones sugieren que al querer dar explicaciones lo que está haciendo es reavivando la polémica “no aclares que oscureces” es una de las frases que se lee al respecto por parte de los ciudadanos digitales.

En la mencionada entrevista, Nodal también indicó que su contacto con Cazzu para asuntos relacionados con la hija que tuvieron, se da a través de los abogados de ambos y que tampoco tiene interés alguno en pelear por su custodia.

