Karina García le confesó a Yina cómo fue su relación con ex de Laura González

El pasado jueves 27 de marzo Laura González, ex protagonista de novela 2017, entró en la competencia de ‘la Casa de los famosos’. La llanera ingresó para ocupar el lugar que dejó Yana, la rusa que debió salir del juego, debido a asuntos de su estatus migratorio en Colombia.

Antes de ingresar al reality, Laura había dejado claro que iba a confrontar a Karina García al responsabilizarla de la ruptura sentimental que tuvo con su prometido, debido, según ella, a que Karina le enviaba mensajes comprometedores sin respetar que él tenía una relación estable.

Laura reveló en una entrevista previa a su ingreso que cuando ellos vivían en Dubai, Karina le envió un mensaje que no correspondía al de una amiga, ofreciéndole una despedida de soltero. Así las cosas, Karina al ver que Laura no la saludó al ingresar al estudio, Laura la señaló y quedó más que expuesta una rivalidad entre las dos.

Karina García lloró en ‘La Casa de los famosos’ por señalamientos de Laura

Este viernes Karina, visiblemente afectada por la situación, que incluso la llevó a las lágrimas decidió hablar con su amiga Yina Calderón para exponerle su versión de lo ocurrido asegurando una y otra vez que ella solo fue amiga del ex de Laura y que la llanera solo tenía un problema de inseguridad con respecto a ella. También dijo que los chats que Laura menciona fueron malinterpretados.

Al parecer, las mujeres hablan del exjugador de Millonarios, Juan Guillermo Domínguez, quien fue prometido de Laura, no obstante en el reality, Karina menciona a ‘Hugo’, asunto que alcanza a causar confusión. EL jugador según algunos portales se pronunció en una historia, mencionando que estaba envuelto en una polémica y tagueando a Karina.

Karina García le aseguró a Yina que viajó con ex de Laura González en plan de amigos

Volviendo a lo narrado por Karina dijo que el ex de Laura la invitó a ella y a su familia a un viaje y asumió todos los gastos. " Yo me encargué de organizar absolutamente todo, me llevé a mi hija, me llevé a mi amiga Daniela y me llevé a algunas amigas mías”, Yina se mostró sorprendida al saber que un amigo fuera tan generoso.

Según Karina, “Él trabaja demasiado, le va muy bien y una de las cosas que más le gustan a él, como a cualquier hombre, es conocer mujeres lindas, viajar, parchar disfrutar la vida y eso no tiene nada de malo”. Yina seguí atenta al relato de la influencer que aseguró que eran muy amigos y cuando él terminó con Laura, ella fue una de las primeras personas en saberlo.

Sobre el viaje a Brasil detalló que “turisteamos, estuvimos en el cristo redentor. La pasamos muy bien”, pero aclaró que eran solo amigos y ella estaba con su hija. Durante la charla le confesó a Yina que en algún momento trataron de tener una relación distinta, pero ambos concluyeron que mejor serían amigos. “Él y yo intentamos tener algo en el pasado, después cuando descubrimos que nos iba mejor como amigos, nos hicimos súper panas y nunca más volvió a pasar nada, o sea, en Brasil, súper bien, menor dicho, nadie estaba en plan de romance”.

Karina aseguró que Laura llegó a crearle mal ambiente y a acusarla injustamente. “Esta nena vino a atacarme, a decir que ese era el apartamento de ella y que yo sabía que ella estaba con él. Primero no estaba con él. Segundo, no tengo que cohibirme de publicar cosas en mis redes sociales porque no estaba haciendo nada malo, era un parche de amigas. Tercero, los hombres comprometidos no me gustan, no me han gustado, ni me gustarán”.

Después de escucharla Yina habló con lady y se preguntaron hasta dónde un hombre pagaba tantos lujos y comodidades sin esperar nada a cambio. calderón mencionó que le creía a Karina porque era su amiga, pero se hacía algunas preguntas.

Los cibernautas opinaron que la versión de Karina no parece sólida. Algunos mencionaron que en lugar de ayudarla, este relato lo que hizo fue darle la razón a Laura. Incluso surgieron algunos memes que no favorecen a García.

