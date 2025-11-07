¿Qué pasó con Katiuska del Desafío y cuánta plata perdió tras su expulsión?

El capítulo 88 del Desafío 2025 fue uno de lo más esperados por los verdaderos fanáticos del programa. Tras la eliminación de Mencho y Gio, el pasado miércoles, el reality comenzó una nueva etapa, la última para definir al ganador. Andrea Serna le informó a los 8 finalistas que podían ir a sus casas por unos días para visitar a sus familias; sin embargo, les hizo una serie de recomendaciones, entre ellas, les entregó unas cajas que solo podían abrir hasta que ella se volviera a conectar con todos.

Andrea Serna comunicó la sanción para uno de los 8 semifinalistas: “esa acción traicionó la confianza”, dijo. Fotografía por: Caracol Televisión

¿Por qué expulsaron a Katiuska?

Anoche, cuando comenzó el programa, la presentadora aseguró que una de las participantes había cometido una grave falta: “Llego con una noticia y dada la gravedad, me veo en la obligación de compartirla con todos ustedes”, dijo. Enseguida, hizo una profunda reflexión, resaltando la importancia de los valores: “En este programa seguimos creyendo en algo que para muchos parece haberse desvanecido. Aquí creemos en la palabra, le damos valor a lo que se promete, en últimas, seguimos siendo defensores de los valores, de los principios, quizás por eso, es que este programa lleva 21 años al aire. Durante todo este tiempo hemos mantenido un valor que va más allá del contrato: la confianza, esa que ustedes depositan en nosotros y la que nosotros depositamos en ustedes. Al final lo que realmente nos une no es una firma, es un compromiso moral”, dijo.

Familiar de Katiuska reveló información confidencial

Después de ese preámbulo, Andrea Serna reveló lo que había ocurrido. Aunque la acción no fue directamente de Katiuska, una persona de su entorno cercano cometió una grave falta que afectó a la exintegrante de Omega: “Hemos confirmado que una participante rompió uno de los pilares más importantes de este programa: la confidencialidad. Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero. Esa acción traicionó la confianza que construimos juntos y afectó el esfuerzo de todos los que hacemos posible esta aventura. Por esta razón esta participante debe abandonar inmediatamente esta competencia", señaló Andrea, mientras la deportista de 25 años mostró su tristeza.

La presentadora le dedicó unas últimas palabras antes de que ella abandonara el juego: “Katiuska, me duele profundamente tener que decirlo porque te veía como una mujer fuerte, disciplinada y como una posible ganadora, pero este juego como la vida misma, se construye sobre la honestidad y los valores que elegimos defender”.

Palabras de Katiuska tras ser expulsada

Antes de salir del aire, la excapitana de Omega, quien se perfilaba como la posible ganadora del programa, afirmó: “Sé que es mi responsabilidad, aunque no haya sido mi culpa, debo asumirla, aunque me duele y me cueste y no hubiera querido que así fueran las cosas. Pensar en que todo el esfuerzo se fue, se cayó y que nada, toca saber en quién confiar, aprender de los errores y asumirlos. A veces uno comete errores por inocente o por confiado, pero los errores siguen siendo errores, toca aprender, agradecer por todo lo vivido y seguir adelante".

¿Cuánto dinero perdió Katiuska tras su expulsión?

La exparticipante del Desafío ya sumaba una buena cantidad de dinero que ganó en las diferentes pruebas individuales y por equipo. De acuerdo con un video que publicó el canal, ella sumaba 86 millones 610 mil pesos. Además, había ganado una moto y un celular. No obstante, en las reglas del Desafío está escrito que si uno de los concursantes es expulsado, automáticamente pierde todo el dinero que tenía y sale sin nada.