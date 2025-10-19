Esposo de Katiuska apareció en el Desafío. Así fue la reacción de la capitana de Omega

Una de las participantes más destacadas de esta temporada del Desafío Siglo XXI es Katiuska. La pesista de 25 años ha sido catalogada como la mujer más fuerte de esta temporada. De hecho, gracias a sus habilidades físicas y sus estrategias, en este momento lidera la casa Omega, quien se ha llevado casi todas las victorias de esta última etapa de dos equipos.

Sobre su vida personal, se conoce que hace unos años fue novia de Zambrano, quien hacía parte del equipo Gamma y tras la desaparición de Alpha quedó en Omega, junto a ella. No obstante, en una oportunidad la participante reveló que se casó el año pasado después de 10 años de relación con su mejor amigo, pero no reveló su identidad. Incluso, aseguró que sus familiares no sabían.

“Yo me casé el 13 de enero de 2024. Me fue a buscar después del trabajo; o sea, en su hora de almuerzo del trabajo y yo acababa de salir del trabajo con el uniforme y así fuimos y nos casamos. Yo soy casada legalmente, pero estoy en una relación complicada. Yo vivo sola, pero él duerme conmigo todos los días”, contó.

¿Quién es el esposo de Katiuska?

En el capítulo de anoche, Gamma y Omega se enfrentaron en el Box de aire en el ‘Desafío de Sentencia y Servicios’. El equipo rosado se quedó con la victoria y entre los beneficios, obtuvieron el servicio de mensajería para Katiuska. Allí, su familia la sorprendió con amorosos mensajes y cartas.

No obstante, lo que más llamó la atención de ella fue que al final apareció en un video su esposo quien se llama Jesús, según el crédito que puso Caracol Televisión en el clip. “Hola Kati. Tú sabes que yo no soy muy bueno con esto de grabar. Estoy muy orgulloso de ti, de lo que has logrado, la persona en la que te has convertido. Sigue visualizándote a ti ganando la competencia. Yo no espero menos de ti, porque yo sé lo increíble que tú eres. Y ver lo bien que lo estás haciendo", le dijo.

La deportista expresó su sorpresa al ver a su pareja en el video: “No lo puedo creer, debió haber sido muy difícil para él. Él ni siquiera firmó la carta, lo que pasa es que yo conozco su letra”, dijo.