La Abuela de LCDLF conmovió hasta el llanto al revelar que fue abandonada de bebé

Aleyda Gaviria, influencer conocida en el mundo digital como ‘La Abuela’ es una de las participantes de la segunda temporada de ‘La Casa de los famosos’, de RCN. En la competencia ha dejado en evidencia que es una mujer de carácter fuerte, que no se calla sus opiniones. En algunas oportunidades, incluso ha tenido confrontaciones verbales con habitantes del lugar como ocurrió con Mauricio Figueroa.

Más recientemente, se mostró disgustada porque no ha visto que le colaboren en el aseo del baño a Lady Tabares, quien siempre se muestra dispuesta a hacerlo sola.

En este episodio del miércoles 4 de marzo ‘La Abuela’ dejó ver un lado de su personalidad que había dejado sin mostrar hasta el momento.

Fue en medio de una dinámica organizada por ‘El Jefe’, donde los concursantes debían hablar sobre su niñez, cuando veían una foto de cuando eran pequeños. Así, cada uno fue contando cómo fue esta etapa de su vida. La Toxi Costeña, por ejemplo, expresó que tuvo una niñez con escasez pero feliz; Luis Fernando Salas reconoció que viene de un hogar funcional de papá y mamá, mientras que Karina reveló que su padre estuvo ausente y Fernando Solórzano admitió que fue feliz y salió de casa muy pronto, para estudiar en Bogotá su carrera.

Cuando le tocó el turno a Aleyda, se vio muy conmovida y parecía que no quería referirse a esta etapa de su vida que le resulta dolorosa recordar.

“Me dejaron abandonada”, dijo La Abuela de ‘LCDLF’

No obstante, recobró fuerzas y dejó a todos impresionados al contar que fue abandonada siendo una bebé. “Me dejaron abandonada y alguien me recogió. Me encontraron, alguien pasó y escuchó como un ruido, me encontraron ahí tirada, quién sabe cuánto yo llevaba ahí, me llevaron para otro lado”, relató la influencer muy confrontada con estos recuerdos en los que describe el lugar donde fue dejada como una especie de cueva.

Sus palabras impresionaron y conmovieron a sus compañeros, incluso algunos como Karina y Lady lloraron con el relato.

“Eres muy valiente abuela”, le dijeron sus más cercanos en la competencia que la abrazaron en señal de solidaridad. “Nadie sabe lo que esconden las personas, todos me ven bien, loca, feliz, pero no saben todo lo que he pasado, hay cosas que no puedo contar”, dijo Aleyda.

