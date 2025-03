Yaya Muñoz lanzó alerta sobre salud mental de Melissa Gate: “llora todo el tiempo”

Dahian Lorena Muñoz se convirtió en la quinta eliminada del reality ‘La Casa de los famosos’. Yaya, como se le conoce a la tolimense, quedó en la placa de eliminación la semana anterior, luego de que Melissa Gate, quien en algún momento le expresó su simpatía, votara por ella intercambiándola por Emiro.

Cuando esto ocurrió, Yaya se descontroló y persiguió a Melissa diciéndole: “¡Falsa! Me dijiste que era tu favorita, tía pelucas … Mala amiga, me defraudaste”.

En el ‘cara a cara’, previo a la eliminación, Melissa defendió su posición indicándole que había cambiado de parecer. Al final, Yaya terminó fuera de la competencia.

Yaya Muñoz lloró al oír a los fans de Yina Calderón

Como es habitual con los eliminados del reality, el día siguiente se convierten en los invitados de los programas del canal RCN, que emite el mismo.

Yaya estuvo en la mañana en ‘Buen día Colombia’ donde hizo varias revelaciones y en un momento se quebró y lloró.

El momento en el que sus lágrimas se evidenciaron fue cuando los presentadores del programa le mostraron el video en el que los seguidores de Yina Calderón le gritan desde afuera “aléjate de Yaya”. La Tolimense no entendió qué hizo mal o por qué le dieron este consejo a Calderón.

“Me gustaría escucharlo con el audio, por qué no entiendo por qué con Yina. Si se dan cuenta de qué… O sea, por qué… o sea que tanto daño hice. Me toma mucho por sorpresa con Yina, o sea, no ella, sino que hice, por qué aléjese de ‘Yaya’, que hice”, dijo la ahora exparticipante de la casa visiblemente afectada al oír las advertencias sobre ella.

Yaya Muñoz asegura que Melissa Gate no está bien

En otro momento de la entrevista, le mostraron las declaraciones de Melissa que frente a cámara menciona: “El negro es mi color favorito, querida, hoy me dicen la quitamaridos, la robamozos y la recoge ex, así que escondan a sus maridos, señoras porque ando soltera y desatada”, recordemos que se ha especulado con que a Melissa le gusta José, participante que sigue en la casa y tenía una relación romántica con Yaya.

Podrías leer: La Jesuu volvió a La casa de los famosos y señaló a Yaya “hipócrita, cizañera”

Al ver el video, Yaya comentó que consideraba dos cosas. En primer lugar opinión sobre el peligro que representa Melissa para la permanencia de Emiro en la casa. “Tengan cuidado, a la gente de Emiro, ella va ser es el talón de Aquiles de Emiro, yo digo desde ya a la gente que quiere ver a Emiro ganar, ella va a quitar (le) ese puesto, tengan porque sé por qué se los digo”, puntualizó. Luego se refirió a lo que en su opinión puede estar atravesando Gate.

“Eso da risa”, refiriéndose a las palabras que Gate pronunció: “pero ella esta mal, ella mantiene mal, ella llora, ella vive mal, entre tanta cosa que muestra (que) está bien y entre tanta sonrisa y lo digo porque lo vi eso no es sinónimo de paz y de tranquilidad, da risa, pero ella no está bien”, aseguró generando dudas sobre la participante y su estado de ánimo.

Por su parte, al salir Yaya de la competencia, Melisa le dijo A José, que lo único malo que él tenía era la pareja.

Aquí más noticias que son tendencia