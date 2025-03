Filtran video de Yina Calderón de ‘LCDLF’ burlándose del físico de Marcelo Cezán

Una verdadera polémica se ha armado en torno a la situación entre Yina Calderón y Melissa Gate, dos participantes de la segunda temporada de ‘La Casa de los famosos’ que desde que comenzó la competencia, se han enfrentado verbalmente declarándose enemigas acérrimas.

Yina, que ha estado castigada por el Jefe en tres ocasiones, se sintió vulnerada por los recientes comentarios que Melissa le hizo acerca del aspecto de sus glúteos, que han sido sometidos a varias cirugías por los biopolímeros. “Y recuerden que siguen abiertas las convocatorias para tener enemigas nuevas, estas que hay en la casa, no me llegan a los tobillos… antes de meterse en mi vida, procuren no tener el c… como un pañal sucio”, dijo Gate en el baño.

Calderón se mostró afectada “Dígame garabato, dígame fea, dígame… Bueno, no importa. Yo tampoco soy una pera en dulce. Pero estoy mamada de que ‘culipodrida’, y ‘culipodrida’… O sea, yo creo que eso es un tema que el Jefe debería hacer algo, porque es que es un tema de salud mío y que de alguna manera a mí no me lastima, pero lastima a mi mamá, lastima mis hermanas”, comentó Yina.

El Jefe sancionó a Melisa, argumentando que la de Yina era una condición que sufrían miles de personas y no permitiría irrespeto hacia nadie dentro de su casa.

La misma que se burló de Jessica Cediel por lo mismo se indigna, mamita Melissa es tu karma por burlarte y humillar a tanta gente, se te quiso 💋💋

Yina Calderón comparó a Marcelo Cezán con un bulldog y con un acordeón

La decisión del jefe generó opiniones dividas en las redes sociales. Algunos apoyan a Melisa y otros a Yina. En X surgió un video en especial donde se ve a Yina hace algunos meses hablando del físico de Marcelo Cezán, actual conductor del polémico reality.

En el video, disponible al final de esta nota, Calderón se dirige específicamente al conductor: “Me encanta Marcelo Cezán un veterano, es el amor platónico de mi mamá, pero Marcelo mi amor, la toxina, lindo, esas arrugas las tiene, parece un bulldog”, comienza diciendo la empresaria opita de fajas que luego le recomienda qué aplicarse: “bebé no, usted tiene que verse como un príncipe en la pantalla, aplíquese la toxina, los hilos tensores, aproveche todo eso antes de que empiece el programa”, menciona refiriéndose justamente a ‘La casa de los famosos’.

Al final le dice: “porque se ve acabado, acabado como un acordeón, el acordeón de Alfredo Gutiérrez”.

Yina Calderón también habría hablado de Jessica Cediel y Lina Tejeiro

Las reacciones al video han sido reproches hacia Yina por quejarse por conductas que ella misma ha tenido. Los ciudadanos digitales también recordaron que Calderón se ha referido también a Jessica Cediel y dijo meses atrás: “Yo la admiro, me parece muy linda, pero, de pronto, me parece que a veces se hace mucho la víctima, cómo la vístima, vístima, vístima y digamos que, yo sí he sufrido de biopolímeros re hij... y yo creo que ya no más, nene, ya relájate”, refiriéndose a los percances de salud que ella también ha sufrido.

Algunos cibernautas aseguran que Calderón también ha hablado de Lina Tejeiro, quien tuvo inconvenientes de salud por los biopolímeros.

Los seguidores de Melissa Gate, por su parte creen que la drogadicción, que menciona Yina para ofender a Melissa, también es una enfermedad, por lo cual el jefe debería obligar a la empresaria de fajas de abstenerse de comentarios como por ejemeplo llamarla ‘Maracachafa’, en este sentido hay que recordar que cuando rceibió la sanción Melissa indicó que ella dejaría d ehacerle comentarios ofensivos si Yina dejaba de decirle drogadicta.

Como me dijeron que Yina nunca se mete con el cuerpo de nadie, que criticó a Jessica Cediel fue por show pero nunca se metió con su cuerpo, aquí está su Yinita burlándose del físico Marcelo Cezán, el presentador de esta temporada.

Algunos defensores de Yina han hablado sobre el controvertido video y han dicho que ese video lo conoce Cezán ya que la participante le dijo de frente al conductor que combatiera las arrugas. Sus detractores opinan que así sea de frente nadie debe hablar del físico de nadie.

