¿La abuela expulsada de LCDLF? Fue sancionada por conducta contra el Negro Salas

Hasta el momento y en lo corrido de la segunda temporada ‘La casa de los famosos’ la mayor tensión dentro de la casa ha estado a cargo de la enemistad entre Yina Calderón y Melissa Gate; así mismo, los desencuentros entre Coco, que se convirtió en el más reciente eliminado del formato de RCN, y algunas de las mujeres participantes han sido virales en las redes sociales. Adicionalmente, la rivalidad final que se dio entre Yaya y Melissa que derivó en duras palabras que se cruzaron entre las dos participantes. Después de esto, Yaya fue eliminada.

No obstante, ninguna de esas situaciones había desencadenado en una potencial agresión física como ocurrió este fin de semana.

Durante el ya tradicional brunch, preliminar a la eliminación, La Abuela calificó a El Negro como una persona cero confiable, asegurando que intenta ganarse la simpatía de todos para evitar ser nominado. Lo señala de lambón constantemente. El actor una vez más y como ya es habitual, le respondió que solo busca que haya armonía y buenas relaciones en la convivencia.

Luego, La Abuela mencionó que salas había hablado de Camilo Trujillo, que es de su grupo denominado ‘Los lavaplatos’. Una vez más la influencer adulta lo tachó de “hipócrita”, lo que generó que él respondiera llamándola de igual manera.

La Abuela habría agredido al negro Salas si no hubiera intervenido Yina

El ambiente se pondría más tensionante en la cocina cuando La Abuela le preguntó a La Liendra: “¿Se va a ir con ese hipócrita?”, refiriéndose a Salas. El actor respondió: “No, abuela, la hipócrita se queda en la cocina”. Estas palabras generaron tal malestar en la abuela, que perdió el control y reaccionó airadamente y caminó dispuesta a increpar al actor.

Fue la intervención de Yina Calderón la que evitó que el episodio llegara a ser físico. Yina llevó al baño a la Abuela para aconsejarle que se controlara, pues si seguía dejándose llevar por sus impulsos enfrentaría una segura expulsión.

El Jefe se pronunció sobre conducta de ‘La Abuela’ de ‘La Casa de los famosos’

Después, La abuela minimizó el episodio y dijo que ella no iba a agredir físicamente al negro Salas sino aclarar unos puntos. La participante indicó que Calderón exageró lo ocurrido.

Sin embargo horas más tarde, La Abuela recibirá una sanción por su comportamiento. “Abuela, en repetidas ocasiones has utilizado lenguaje inapropiado cuando te diriges a El Negro Salas y estuviste a punto de cruzar un límite que no se puede permitir. Además, estás involucrando a su familia en temas que no vienen al caso”, dijo el Jefe, pues recordemos que la abuela se paró frente a la cámara advirtiendo a la novia de Salas de una supuesta infidelidad. La sanción impuesta a la influencer La Abuela incluye la no participación en la prueba del líder.

