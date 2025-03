Melissa Gate sancionada por burlarse de enfermedad de Yina Calderón ¿cuál?

Desde que comenzó la segunda temporada de ‘La Casa de los famosos’ la enemistad entre Melissa Gate y Yina Calderón se ha evidenciado. Las dos influencers no se soportan y aprovechan cualquier oportunidad para enfrentarse verbalmente y lanzarse puyas.

Sin embargo, hasta el momento Melissa no había sufrido penalidades por su comportamiento, pese a que algunos cibernautas pedían que tuviera algún castigo por sus comentaros.

Por su parte, Yina Calderón ha sido tres veces sancionada, una de ellas por los comentarios irrespetuoso que hizo hacia el hijo de Melissa. Las otras dos sanciones fueron por faltarle el respeto a Karen Sevillano, quien estuvo unos días en la casa, en calidad de visitante y, en la segunda ocasión, por no cumplir las reglas en la dinámica de congelados.

Este sábado 1 de marzo, se vivió una tensa situación en el baño cuando Melissa se refería a la cola de Yina, mencionando que tenía el pañal sucio. Yina por su parte le decía que ella era falsa por la reciente nominación que Gate le hizo a Yaya. En la discusión, Gate se refería a los glúteos de Calderón quien en los últimos años ha enfrentado un duro proceso de salud, ya que se aplicó biopolímeros en esta parte del cuerpo y esto ha derivado en quebrantos.

“Y recuerden que siguen abiertas las convocatorias para tener enemigas nuevas, estas que hay en la casa, no me llegan a los tobillos… antes de meterse en mi vida, procuren no tener el c... como un pañal sucio”, dijo Gate.

Yina Calderón afectada por comentarios de Melissa Gate

Luego, Yina se habló con algunas de las otras integrantes del equipo ‘Fuego’ como la Toxi Costeña y Yaya Muñoz, y les mencionó los problemas que ha tenido con los biopolímeros, que la han llevado a cirugía en varias ocasiones.

“Dígame garabato, dígame fea, dígame... Bueno, no importa. Yo tampoco soy una pera en dulce. Pero estoy mamada de que ‘culipodrida’, y ‘culipodrida’... O sea, yo creo que eso es un tema que el Jefe debería hacer algo, porque es que es un tema de salud mío y que de alguna manera a mí no me lastima, pero lastima a mi mamá, lastima mis hermanas”, dijo Yina afectada por los comentarios de Melissa.

Fue por estos señalamientos que El Jefe se pronunció contundente en la noche de este sábado 1 de marzo.

Este fue el castigo que EL Jefe impuso a Melissa Gate

“Melissa, en reiteradas ocasiones, te has burlado de la condición clínica de Yina, sobrepasando límites. Esta condición que tiene tu compañera la padecen miles de mujeres en Colombia, y es un tema muy serio que debe ser respetado. Por esta razón, he decidido que no vas a poder participar en la siguiente prueba del líder y por tanto no podrás tener inmunidad ni privilegios, esto durante la próxima semana. Espero que esta situación se vuelva a repetir”, dijo el ‘Jefe’ del reality.

Melissa se mostró parca e incluso molesta y respondió la sanción. “Ok, si ella deja de llamarme drogadicta yo también la respetaré”, dijo la participantes.

Recordemos que Yina en el episodio del jueves 27 de febrero llamó Maracachafa a Melissa, haciendo alusión al término coloquial con el que algunos denominan a la marihuana.

“Los dos puntos, se los voy a dar a Maracachafa, porque este mes, no sé, Melissa”, dijo Yina Calderón cuando daba su nombre para nominación y fue interrumpida por Marcelo Cezán para preguntarle a quién se refería. “Melissa, la de las drogas es Melissa acá. Este mes no consumió dosis y esta insoportable conmigo esta semana, entonces sus dos puntos”, dijo Calderón.

Ante la sanción a Melisa que no irá a un eminente riesgo de eliminación la próxima semana, algunos cibernautas se han pronunciado y exigen que también Yina sea castigada pues consideran que también la drogadicción es una enfermedad y Yina se ha burlado de esta condición.

Otros ciudadanos digitales consideran justo el castigo para Melissa.

