Yina Calderón, de ‘LCDLF’ fue novia de Legarda “mi mamá me lo sacó a escoba”

Yina Calderón es una de las participantes más polémicas del reality ‘La Casa de los famosos’. Su abierta enemistad con Melissa Gate y comentarios directos hacia otros competidores de la casa, que incluso a veces llegan a la crueldad, ya son de amplio conocimiento por los seguidores del formato de RCN, que atraviesa por su segunda temporada.

Sin embargo, hay que señalar que antes de entrar a la competencia, Calderón ya era una figura controversial que constantemente emite declaraciones que llaman la atención y así como tiene sus fieles seguidores, también hay detractores.

Por eso, ahora que está en ‘La Casa de los famoso’s, tanto simpatizantes como otros que no lo son, filtran o reviven videos de años anteriores donde Yina da declaraciones inesperadas o luce su particular estilo.

La influencer, cantante y empresaria que es muy cercana a Epa Colombia, concedió hace unos años una entrevista donde habló de su recorrido, sus inicios cuando fue participante en ‘Protagonistas de novela’ y también se refirió a amores.

En esta conversación y sobre este último aspecto, hubo una revelación que de repente, sus seguidores intuían, pero que resulta inesperada para muchos que no lo son o hasta ahora la conocen en su desempeño en ‘La casa de los famosos’.

En dicha entrevista, Yina revela que fue novia de Fabio Legarda, conocido como Legarda y quien en su paso por el reality culinario ‘Masterchef Celebrity’, en el 2018, estrechara su amistad con a Luisa Fernanda W, a quien ya había visto algunas veces, antes de la competencia. Allí Legarda y Luisa se hicieron novios y luego, se comprometieron, sin embargo la tragedia se atravesaría, ya que el cantante e influencer murió por una bala perdida en Medellín. Su muerte se produjo el 7 de febrero del 2019.

“No funcionaron (las cosas con Legarda) porque yo tomaba mucho”, Yina Calderón

Volviendo a las declaraciones de Yina, expresó en el video de la entrevista, disponible al final e esta nota, que Legarda y ella terminaron porque ella bebía mucho “Tú me preguntas, las cosas entre Legarda y yo no funcionaron porque yo tomaba mucho”.

Luego mencionó que salieron antes de que él se encontrara con Luisa Fernanda W en el reality de cocina. “Fue, en el año que él estaba pegado en Perú.. el conoció a Luisa Fernanda en el reality… cuando estaba conmigo no estaba con Luisa Fernanda”, se oye decir a Yina en el clip. Lo anterior quiere decir que la relación de Yina y Legarda habría sido antes del 2018, es decir entre el 2016 y el 2017 que es cuando el cantante estaba sonando.

Luego, en la entrevista, Yina revela una anécdota divertida.

“Incluso un día mi mamá me lo sacó del baño a palo de escoba… nosotros nos encerramos y todo que pecado que está muerto”, dice la hoy participante de ‘La casa de los famosos’ que en esa entrevista tiene al lado a Epa Colombia, que no parece muy convencida de las palabras de su amiga.

No obstante, Yina se mantiene: “Yo no me voy a poner a decir mentiras, el productor que iba a tomar a mi casa, te puede decir que es verdad”.

En los comentarios que reaccionan a las palabras que dice Yina algunos creen que se trata de un invento de la cantante y empresaria de fajas.

