“La bestia en mí” de Netflix: final explicado, reparto, dónde se grabó y más

La historia de una escritora que está tratando de superar la muerte de su pequeño hijo, ocurrida en un accidente de tránsito, donde ella también estuvo involucrada, y que no ha podido avanzar en su siguiente libro, que se entrelaza con la de su vecino, un rico ejecutivo inmobiliario, sospechoso de la desaparición de su primera esposa, conforma la trama principal de La bestia en mí, la miniserie de los ocho episodios que rápidamente se ha instalado en el ranking de lo más visto de esa plataforma en Latinoamérica.

El relato, protagonizado por Claire Danes y Mettejew Rhys, evidencia que la escritora Aggie Wiggs vive inconforme y en sufrimiento permanente, ya que el que considera responsable de la muerte de su pequeño hijo sigue libre. La escritora también ha perdido su relación sentimental, sus ganas de escribir y vive en una casa amplia en New Jersey, que contribuye a su depresión.

Cuando un vecino es sospechoso

Su vida cambia cuando llega a su vecindario Nile Jarvis, un rico y carismático ejecutivo inmobiliario, llega hasta allí junto a su segunda esposa para alejarse del escarnio de Nueva York, donde es considerado sospechoso de la desaparición de su primera esposa.

Aunque la presencia de Jarvis le inquieta a la traumatizada escritora, también le atrae por la naturaleza de su personaliad y las sospechas que se levantan sobre él. Es como si ese tipo de episodios oscuros le gustaran. La amistad entre los particulares vecinos y ella acepta escribir un libro sobre él, considerando siempre la culpabilidad del vecino.

No obstante con el tiempo, la cercanía entre ellos, no de corte romántico, sino en cuestión de amistad crece y justo cuando parecen muy afines, la historia da un giro inesperado y ella descubre que su vecino, como ella, está perturbado. La diferencia es que él lleva a cabo sus pensamientos, sin importar las implicaciones. Además responsabiliza a los demás de sus propias acciones.

El desequilibrio emocional de Jarvis incluso ha sido detectado porque su millonario padre, quien en varias oportunidades ha usado su poder y dinero para que las acciones de su hijo no tengan consecuencias.

¿Cómo termina ‘La bestia en mí’?

En el desenlace, cuando Jarvis se las ha arreglado para que la policía piense que Aggie es una delincuente y esta decide entregarse, queda al descubierto, por boca del mismo Jarvis, que él es el responsable de la desaparición y muerte de su primera esposa, quien también tenía sus desequilibrios emocionales.

La bestia en mí, que se llama así por la canción homónina de Johnny Cash, también es el nombre del libro que finalmente libre del trauma Aggie termina escribiendo y que Jarvis lee en la cárcel.

En presidio, la suerte para el inmobiliario es la misma de sus víctimas.

¿Es ‘La bestia en mí’ un drama inspirado en algo real?

La serie que fue grabada en su totalidad en Estados Unidos, en lugares reales de Nueva Jersey (como Red Bank, New Jersey) y también en Carolina del Norte, es una creación del mismo de Homeland, Howard Gordony y su trama no corresponde a ninguna historia real.

La productora de la serie fue la también actriz Jodie Foster.

Aquí más noticias que son tendencia