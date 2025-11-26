‘La Sustituta’: trama, elenco, horario y más de la producción de RCN

Este martes 25 de noviembre fue emitido el último capítulo de MasterChef Celebrity que dejó como ganadora a Violeta Bergonzi. La presentadora, quien se enfrentó a Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Valentina Taguado, conquistó el paladar de los jurados y se ganó el millonario premio.

¿A qué hora es ‘La Sustituta’ y cuál es la trama?

El reemplazo del reality de cocina es La Sustituta, la nueva producción del Canal RCN, creada por Julio Jiménez e Iván Martínez y dirigida por Rodrigo Lalinde, responsable de otras historias como La Nieta Elegida, Bloque de Búsqueda, La Prepago, Tres Milagros y Rosario Tijeras, y Lucho Sierra, quien también dirigió La Hija del Mariachi, Pa’ Quererte, Ana de Nadie y Darío Gómez: El Rey del Despecho. Este proyecto combina el thriller, suspenso y drama.

La serie narra la historia de Eva Cortés, interpretada por la actriz Majida Issa, quien adopta una identidad falsa y comienza a trabajar como empleada doméstica en la casa de Victoria de Urquijo (Geraldine Zivic), una mujer con gran capacidad económica, pero con un pasado tormentoso. Asimismo, la trama sigue a Mabel Calderón, una psiquiatra que está obsesionada por encontrar a Berta Ríos, su paciente desaparecida, aunque, sin imaginarlo, esto puede conectar con traumas pasados, crimen, identidad y corrupción.

¿Quién es quién en el ‘La Sustituta’?

La Sustituta cuenta con un elenco de gran reconocimiento en Colombia. A continuación,

Majida Issa- Eva Cortés

Geraldine Zivic - Victoria Urquijo

Rami Herrera - Mabel Calderón

Roberto Cano - Alejandro Urquijo

Juan Fernando Sánchez - Antonio Iglesias

Silvia De Dios – Hilda Camacho

Katherine Vélez - Ingrid de Calderón

Carmenza Gómez - Alina Escallón

Josse Narváez - León Andrade

Andrés Suárez - Diego Urquijo

Julián Román - Teniente Francisco Torres

Luis Eduardo Arango - Abogado Javier Troncoso

Lucas Buelvas - Nino Velandia

Emilia Ceballos - Sargento Beatriz Oviedo

David Guerrero - Dr. Madero

Angélica Marín - Jenny Moreno

“Estamos muy contentos con el equipo de producción, el equipo de realización, el equipo delante de cámara también. Estábamos esperándola, realmente fue un gran esfuerzo y una gran oportunidad poder dirigir esta historia de Julio Jiménez adaptada por Pedro Miguel Rosso y también la colaboración de Juan Bilis. Estamos muy orgullosos; y yo personalmente me siento feliz de meterle mano a algo de Julio Jiménez es una dicha”, dijo Lucho Sierra, director de la producción.