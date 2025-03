La verdadera razón por la que salió Yana Karpova de ‘La Casa de los famosos’

La noche del pasado domingo 16 de marzo los seguidores de ‘La Casa de los famosos’ sabían que ocurriría una doble eliminación, sin embargo, en un hecho inesperado antes de que dos participantes abandonaran la casa por decisión del público, una famosa más salió, para no volver.

Los eliminados fueron ‘La Abuela’ y Sebastián Arias Esparza y quien dejó la casa inesperadamente pese a haber recibido el apoyo del público fue Yana Karopova. Aunque los followers sabían que Cris Valencia, el novio de la rusa, entraría en la dinámica de congelados, ignoraban que al salir, lo haría de la mano de la participante, que de esta manera, abandonaba el juego, sin mayores explicaciones, dejando una serie de interrogantes al respecto.

“Te tienes que venir conmigo, tenemos que irnos ya, tenemos que irnos, tenemos que solucionar cosas allá afuera, hay cosas importantes que arreglar”, le dijo Cris a su novia extranjera, que salió sonriente de la competencia.

Al terminar el programa, Marcelo Cezán solo se refirió a que la rusa salía ya que “debía atender un asunto urgente...es algo delicado que ella tiene que arreglar”, puntualizó, pero tampoco explicó sobre a qué asunto se refería.

Fin de contrato, estrategia y líos con el visado, las teorías de la salida de Yana

De inmediato, las teorías sobre su salida empiezan a pulular en las redes sociales. Algunos apuntaban a que la rusa pagó su estancia en ‘La Casa de los famosos’ para impulsar su carrera como reguetonera; otros mencionaron que habría caducado el contrato que estableció que era solo por un mes, ya que entró el 12 de febrero y se habría extendido más de la cuenta y unos más se refirieron a problemas con el visado.

Algunos ciudadanos digitales más osados, mencionaron que se trataba de una estrategia para ganar audiencia, pero que seguramente reingresaría. Esto último lo negó el presentador Cezán y dijo que ella no volvería.

Yana salió de la Casa de los famosos al ser requerida en importante entidad

Ante esta situación, Vea se dio a la tarea de indagar la verdad sobre esta salida y se encontró con una única y poderosa razón.

Una fuente que hace parte de la producción, y que por obvios motivos no quiso ser identificada, reveló que la semana pasada el mánager de Yana se contactó con RCN, para informarles que la rusa había sido requerida por el departamento de Migración Colombia. Por esta razón solicitaba que la participante pudiera salir de ‘La Casa’. Otra fuente mencionó que se trató de llegar a una solución que no significara el abandono de la competencia, pero luego establecieron que de salir, no podría regresar.

Sin embargo y en vista de que estaba nominada, RCN quiso esperar al resultados de las votaciones en la noche del domingo. Hasta antes de las 10 de la noche, realmente no se sabía si Yana sería apoyada o no por el público, pero al cerrar las votaciones, el equipo de producción se dio cuenta de que la rusa permanecería en la casa, ya que fue la tercera más votada. Yana logró un 7,10%; en segundo lugar estuvo Karina con un 25,9% y el primer lugar, Melisa al obtener 54,2%.

Así las cosas, Cris recibió instrucciones para entrar en la dinámica de congelados, pero no salir solo, sino de la mano de su novia.

Sobre los rumores, que circularon en redes sociales, de que había un carro de Migración en la salida del estudio de RCN aguardando por Yana, estos serían falsos. La fuente consultada dijo a Vea que el martes 18 de marzo es la cita que requiere a la rusa para solucionar lo que tiene pendiente con su visado.

