Las Muertas de Netflix: Él es Mauricio Isaac, La Calavera ¿Existió en la realidad?

En Las muertas, la serie basada en la novela Jorge Ibargüengoitia, La Calavera es la empleada de confianza del sórdido burdel de los años 60. El nombre del personaje es Juana Carnejo y quien le da vida a este rol es Mauricio Isaac, un actor con una amplia trayectoria que incluye producciones como Narcos México y Accidente, recientemente.

En la novela de Ibargüengoitia, que a su vez está basada en los hechos reales de las hermanas conocidas como Las Poquianchis, famosas proxenetas que se vieron involucradas en diferentes delitos como la trata de personas y asesinatos, en los estados de Guanajuato y Jalisco.

Volviendo a La Calavera o Juana, ella llega al burdel de las Baladro buscando trabajo para mantener a su hijo enfermo, sin embargo este muere y ella continúa trabajando allí hasta convertirse en la persona más confiable para las hermanas. Juana fue cocinera, encargada de las cuentas y la contabilidad del negocio y también participó en los crímenes, era conocedora de lo que ocurría en la casan.

A este personaje se le atribuyen prácticas violentas contra las mujeres retenidas que consistían en palizas que las dejaban muy mal.

¿Existió en la vida real La Calavera, de ‘Las muertas?

Esta mujer es sin duda uno de los más crueles de la oscura historia que llegó a la pantalla del streaming.

Se sabe que en la novela literaria, los nombres de los personajes fueron cambiados con respecto a los de la vida real. De ahí que no hay exactitud sobre quién habría sido en la realidad el rol de Juana. No obstante, se dice que no fue una sola mujer quien administró y llevó la cuentas del burdel, sino que fueron varias las que en épocas distintas lo hicieron, lo que querría decir que en La Calavera se reúnen todas esas figuras de ayudantes de confianza que las hermanas tuvieron.

Se dice que se asemeja bastante a una llamada Esther Muñoz, alias La Picochulo, quien habría sido torturadora. También se habla de víctimas que bajo el síndrome de Estocolmo terminaron siendo victimarias como María Auxiliadora Gómez, Lucila Martínez del Campo, Guadalupe Moreno Quiroz, Ramona Gutiérrez Torres y Adela Mancilla Alcalá.

¿Quién es Mauricio Isaac, La Calavera, en ‘Las Muertas?

En la adaptación que realizó la plataforma Netflix, quien personifica a La calavera es el actor Mauricio Isaac y se sabe que este cambio, que fuera un actor quien lo hiciera y no una actriz, fue una apuesta del director Luis Estrada.

Mauricio no viene de familia artística pero desde nIño se sintió inclinado por la actuación. “No vengo de ninguna familia de tradición teatral o cinematográfica, pero cuando lo reflexiono pienso que sí nací actor; desde muy chiquito me venía al cuerpo de brincar a la ficción jugando, me gustaba hacer cosas para hacer reír a la gente de una forma natural, ni siquiera para ser aceptado”, dijo en una entrevista para el canal Once en el 2019.

El actor también ha estado en series como Capadocia, Hasta que te conocí, Lluvia y Diablo guardián.

Actualmente, está de lleno en una obra teatral con Fernando Bonilla y Alfonso Bonilla, llamada ‘Arte’.

Aquí más noticias que son tendencia