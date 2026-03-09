Le aparece hija a ‘Pedro el escamoso’. Ella es la mexicana que lo pondrá en apuros

La actriz Giovanna Reynaud, con quien el público juvenil latinoamericano está muy familiarizado debido a que interpretó a la villana Emilia Manfield, en la serie de Disney ‘Soy Luna’, estuvo en Colombia viviendo los últimos tres meses.

La mexicana de 28 años fue la seleccionada en un amplio casting, al que se presentaron actrices de varios países latinoamericanos, para encarnar la inesperada hija de Pedro Coral Tavera, más conocido como ‘Pedro el escamoso’, en su tercera temporada. A diferencia de otros procesos, esta vez todo fue muy rápido.

Giovanna no tuvo que esperar por semanas para saber si había sido la escogida. “Hice mi casting el mismo día, a las tres horas me llama mi mánager, me dice ‘mi niña quedaste y te vas en 10 días a Colombia’. Fue como una aventura muy loca desde el principio me dio muchísima emoción pero fue al mismo tiempo el nervio de dejar mi país para irme a otro, que era algo que ya lo había hecho antes, pero esta vez, fue muy inesperado y todo muy rápido”.

A la empacada de maletas y dejar solucionado cualquier pendiente se sumó el descubrimiento del personaje que enfrentaría al llegar, “(lo hice) en el camino con mis compañeros actores, con mis directores, con mi coach actoral, también fue un proceso muy lindo… Fueron pasos de valentía, de creer en mí misma porque además era trabajar en una comedia muy amada”.

Su enfoque estaba en no decepcionar al público que ha tenido en ‘Pedro’ una historia entrañable.

La hija de Pedro Coral en Colombia

A Colombia ya había venido de gira con los musicales en los que participaba, sin embargo admite que no había conocido mucho del país. Fue esta vez que redescubrió la ciudad, su gente, le encantó sumergirse en las calles y los cafés y la cultura local. Se marchó enamorada.

“En México somos amigos, pero en Colombia tienen un gozo, yo me lo llevo, me lo llevo en el corazón. Imagínate que el día que llegué me subí a un taxi y pregunté al señor ‘¿qué me recomienda hacer aquí en la ciudad?’ y me dice: ‘Yo le recomiendo ser feliz’”. Ese recuerdo es algo que no olvidará y que la llevó a querer la ciudad y su gente desde el primer día.

De su personaje no puede hablar, ni siquiera revelar su nombre, ya que como es usual en estos casos la intención es sorprender al público, la actriz solo comenta que su llegada “revoluciona la vida de Pedro y termina involucrándose con todos y eso es muy interesante, tanto con el mundo de la oficina como con los de casa Elvira, con Pedro, con los villanos también por ahí, o sea, es una chica que se metió por todos lados, pero sobre todo al corazón de Pedro y eso es muy emocionante, espero que lo disfruten tanto como yo”.

En su charla con El Espectador, Giovanna no solo habló de trabajo, sino también de algo que la apasiona profundamente y la ha llevado a lugares lejanos: su trabajo social.

Desde niña aprendió a dar de lo que tiene influenciada por sus padres. Recuerda organizar colectas de juguetes y vender artículos para comprar comida para los necesitados. “Les platicaba que desde que tenía como 8 años yo quise armar mi minifundación y vendía bolis y recolectaba dinero para poder conseguir sandwichitos para niños en las calles”. Para ella ayudar a otros, es la oportunidad de sentirse viva y aplicar dos aspectos que considera esenciales: el amor propio y el amor al prójimo.

Giovanna Reynaud enseñó actuación en África

Su más reciente experiencia fue en África, a donde fue a construir escuelas y casas. Participó en un proyecto en una lejana aldea africana. Cuando la comisión se tenía que devolver, ella quiso quedarse porque le pareció poco tiempo. Así que permaneció otras semanas más y se dedicó a compartir conocimiento artístico. Impartió talleres de teatro para niños. Hoy se emociona al saber que esos niños que ella inició artísticamente “van de aldea en aldea enseñando”.

Giovanna está actualmente vinculada al proyectos de Pozos de Agua, con el que colabora con una organización que construye pozos en zonas desfavorecidas de ese continente.

“La gente allá camina como ocho horas para conseguir agua todos los días, porque todos los días necesitas agua, entonces también colaboramos con ellos también”. SI la actuación la hace sentir feliz, ayudar le da una plenitud que recomienda.

“Yo creo que ayudar es algo que le recomendaría a todo el mundo hacer, si tienes la oportunidad de vivir una experiencia así, tal vez no lo sabes, pero es justo lo que estás necesitando”.

Giovanna Reynaud está casada con actor italiano

Giovanna se casó en en el 2020 con su compañero de ‘Soy Luna’ , el actor italiano Pasquale Di Nuzzo. “Éramos los dos villanos, nos hicimos mejores amigos y terminamos casados, muy loco”. Con él dirige la iniciativa “Sueños Sobrenaturales”, que se centra en hacer realidad los sueños de niños en orfanatos mediante clases de canto, baile y actuación. Gracias a este proyecto, también ha descubierto jóvenes talentos en la pintura.

La actriz, que regresó a su país un par de días después de conceder esta entrevista, se prepara ahora para retomar un pódcast que tiene con su esposo, producirá a mediados de año su primera obra de teatro. De Colombia además del cariño de la gente se lleva una gran enseñanza. “Este personaje tiene un gran corazón pero sabe que no es perfecta, sabe que como todos tenemos nuestras cosas muy bonitas pero también tenemos nuestros errores, tenemos nuestras debilidades y normalmente las escondemos. así era yo, era como soy perfecta y que todos piensen bien y que todos estén contentos conmigo Y este personaje es eso, es lo que soy. Espero que te guste. Aún así me sigue amando, sin ser perfecta la gente me sigue amando”, puntualizó.

