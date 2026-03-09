Funeral de Willie Colón: así despidieron al ‘malo del Bronx’ en Nueva York

Willie Colón falleció el pasado 21 de febrero a los 75 años en Nueva York. Su familia comunicó la noticia, sin detallar las causas de la muerte, pero se sabía que llevaba varios días ingresado en el Hospital Prebisteriano de Nueva York en Bronxville, debido a quebrantos de salud, relacionados con su sistema respiratorio. Sus allegados explicaron que falleció rodeado de los suyos.

Este lunes 9 de marzo se realizó la despedida final al destacado salsero, nominado al Grammy y uno de los artífices del movimiento salsero en la Gran Manzana.

Como parte de su despedida, la familia ofreció una misa en la tradicional catedral de San Patricio. hasta allí llegaron amigos y familiares del artista, así como decenas seguidores.

El domingo anterior, el público se despidió de él en el velatorio en McMahon, Lyon & Hartnett Funeral Home, en White Plains. Allí se le rindió un homenaje con su música e imágenes de su destacada carrera musical.

Volviendo a la eucaristía en su nombre del lunes comenzó sobre las 9:30 de la mañana y contó con la presencia del féretro del músico.

Ya se había anticipado que el entierro sería en privado por petición de la familia y solo acudirán los más cercanos.

Colón, nació en el tradicional Bronx de Nueva York, fue criado por su abuela y una tía, las dos puertorriqueñas, quienes le inculcaron la música desde niño.

¿De qué murió Willie Colón?

Tras la muerte de Willie, su familia solicitó apoyar el programa de investigación de la Enfermedad Pulmonar Intersticial (ILD), por lo cual se cree que ese era el padecimiento del artista.

Colón también tuvo carrera como actor. Trabajó en películas como ‘El vigilante’, La lotería del amor’ y en series como ‘Miami Vice’ y ‘Demasiado Corazón’. Recientemente fue parte del video de Bad Bunny ‘Nueva Yol’.

A Colon, nacido el 28 de abril de 1950, le sobreviveN su esposa Julia y sus hijos Willie Jr., Diego, Miguel y Anotnio.

