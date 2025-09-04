¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Cerrar

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Películas, Series y Novelas

Lilo & Stitch llega a Disney+: ¿desde cuándo se podrá ver en Colombia?

Después de un recaudo millonario en los cines, el remake versión live-action de la película animada llega a una de las plataformas más populares.

Por Redacción Vea
04 de septiembre de 2025
lilo y stitch
Fotografía por: Cortesia Disney +

A principios del siglo se estrenó una de las películas animadas más exitosas. Se trató de Lilo & Stitch, que se convirtió en todo un clásico del género junto a cintas como Toy Story y El rey León.

Este 2025 llegó a los cines la versión live-action del relato que puso en escena a Lilo, personificada por Maia Kealoha, y Nani, en cabeza de Sídney Elizebeth Agudong. La química entre los personajes, el baile, el color y el abordaje de temas como la familia, los vínculos de comunidad convirtieron la apuesta en una de los más taquilleras en lo corrido del 2025.

¿Cuánto logró en taquilla ‘Lilo & Stitch’?

Según datos de Box Office Mojo, la cinta se convirtió en el gran taquillazo de la temporada y acumula un recaudo de más de 1.032 millones de dóalres. Si bien es ciertos algunos seguidores del relato original extrañaron la villanía del inolvidable capitán Gantu, también lo es que resaltaron justamente que el live-action fuera una historia inspirada en la animada, pero no fiel a la misma, sino que tuviera sorpresas y eventos inesperados, al tiempo que mantiene los discursos sobre familia, solidaridad, unión e identidad. El rol de antagonista en la versión 2025 lo asumió Dr. Jumba Jookibay el director de la cinta explicó que renunció a Gantu, ya que era un personaje demasiado complejo para llevar al live-action

Vínculos relacionados

Actor de ‘Lilo y Stitch’, David Hekili Bell: revelan las causas de su fallecimiento
‘Lilo y Stitch’: director del live action se defiende de las críticas
Serie ‘The Chosen’ temporada 5: cuándo se estrena y dónde se podrá ver
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Lilo y Stitch llega a Disney+

Ahora y como sucede en tiempos de plataformas, el largometraje llega al streaming. “Con ustedes, el estreno más tierno y esponjoso del año”, fue el mensaje que anunció esta llegada al mundo de las plataformas la cuenta de Disney de la región, de esta manera quedó oficializado que se podrá ver en América Latina a través de Disney Plus desde el 3 de septiembre.

Lilo & Sticht, que se estrena en plataforma a cuatro meses de su estreno en pantalla grande, contó con la dirección de Dean Fleischer Camp, el mismo que logró reconocimiento con la película independiente ‘Marcel, el caracol con zapatos’.

Aquí más noticias que son tenencia en el entretenimiento

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

⁠Lilo & Stitch

Disney

Disney+

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar