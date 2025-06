‘Lo sé todo’ regresa a Canal 1: horarios, fecha de estreno, presentadores y más

Después de casi un año, Lo sé todo Colombia, el programa de entretenimiento que era presentado por Ariel Osorio y Alejandra Serje y que había sido cancelado en septiembre, vuelve a la pantalla de Canal 1 con un equipo renovado.

La noticia fue confirmada por el canal de televisión a través de una promoción en redes sociales: “En el mundo del espectáculo, los secretos son difíciles de mantener, pero nosotros volvimos para revelarlos. ¿Estás listo para saber quién está detrás de todo esto?”.

¿Quiénes serán los presentadores de ‘Lo sé todo’?

En el video promocional aparece Alejandra Serje, quien ya había sido presentadora del programa anteriormente, confirmando su presencia en la nueva edición del proyecto. “Estoy feliz de volver a esta, mi casa, tu casa, Lo sé todo”.

Junto a la también modelo, estará Oswaldo Martínez, quien había hecho parte del equipo en la edición pasada. El periodista, quien además reemplazará a Ariel Osorio en la presentación, también se desempeñará como director, cargo que ejerció antes.

¿Cuándo y a qué hora emitirán ‘Lo sé todo’?

La cita es partir del próximo martes 1 de julio de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes, el mismo horario que tenía antes que lo sacaran del aire. En diálogo con Vea, Alejandra expresó su emoción por volver, no solo a la pantalla de Canal 1, sino al programa en el que estuvo por tantos años: “es muy importante para la industria del entretenimiento tener más portales, más ventanas para mostrar talentos, hay mucha gente que reactiva su trabajo, su carrera y eso de verdad eso me hace muy feliz. Estoy muy feliz en esta nueva etapa, en este regreso, el cariño de la gente ha sido increíble, realmente me tomó por sorpresa, nunca me imaginé que volviera y menos que me tuvieran en cuenta para este regreso, entonces me siento supremamente afortunada por eso, siento que han depositado una confianza muy grande en mí y espero no defraudarlos", dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Asimismo, resaltó el trabajo que está haciendo todo el equipo para volver a conquistar al público que los acompañó por más de cinco años. “Estamos trabajando un equipo arduamente día y noche para entretener a todos los televidentes en las tardes, para tomarse un café y que se enteren de todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento y lo más bonito, para que estemos más cercanos”.

Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes deseándole éxitos en esta nueva etapa: “nunca debieron irse”, “volvió la reina”, “te mereces siempre lo mejor”, “lo estábamos esperando”, “qué mejor que ella para hacerlo tan bien”, “Muchas bendiciones y éxitos, Dios te acompaña en todo lo que hagas”.