Los asesinatos de Idaho, pesadilla en la Universidad ¿Qué pasó con Bryan Kohberger?

El true crime es un género que entusiasma a los usuarios de las plataformas. Ya sea en documental, película o serie visibilizar y repasar crímenes que fueron el centro de la noticia parece ser una fórmula efectiva para atrapar audiencias.

‘Los asesinatos de Idaho’ pesadilla en la Universidad’, la apuesta tipo documental de tres episodios que aterrizó recientemente en Netflix lo comprueban. A pocos días de su estreno, es uno de los títulos más visualizados de la plataforma.

La noche más horrible en Moscú, Idaho

“El 13 de noviembre de 2022, cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho ―Madison, Kaylee, Ethan y Xana― perdieron la vida y el futuro que tenían por delante. Sus cuerpos fueron encontrados en una casa cerca del campus, en el marco de una tragedia que sacudió la calma de un unido pueblo universitario y sumió a un país en la tristeza. Durante semanas, el asesino vagó libremente”, dice el comunicado sobre la producción que recrea lo acontecido mediante testimonios de familiares, imágenes de cámaras de seguridad de la zona y las declaraciones de las dos chicas que también estaban esa noche en la casa universitaria de Moscow (Moscú) esa noche, pero que el asesino no lastimó. Una de ellas lo vio y él también.

Son tres episodios que dejan ver en detalle los hechos de la noche que cambió a este pequeño pueblo, que tenía fama de seguro y donde no había ocurrido ningún crimen en cinco años.

Los cibernautas buscan al asesino

El material, que cuenta con la dirección Skye Borgman y Joe Berlinger, quien fue nominado al Oscar, en la producción ejecutiva, sigue también la investigación que hicieron las autoridades para dar con el responsable en medio del surgimiento de grupos en redes sociales de aficionados a los crímenes que lanzaron sin fundamento alguno, sus propias teorías donde acusaban a los amigos de los jóvenes de ser responsables o de saber más de lo que decían. La especulación llegó a tal punto que la policía debió pronunciarse en rueda de prensa y decir que ninguno de los que mencionaban los cibernautas era responsable de los crímenes.

Los señalamientos sobre las dos compañeras de casa de las cuatro víctimas que llamaron a la policía, horas después de haber escuchado ruidos y una de ellas haber visto al intruso, se convirtieron también en argumentos para los aficionados en investigar este tipo de hechos.

Mes y medio después de la tragedia, comenzaron a surgir los frutos de la investigación. Se aplicó una prueba de ADN sobre una muestra hallada en el forro de un cuchillo, que parecía haber sido el arma homicida y que nunca se encontró y el resultado se juntó con imágenes de una cámara cercana a la casa donde ocurrieron los crímenes que registró un carro blanco.

Se trataba de Hyundai Elantra que pasó varias veces cerca de la residencia y luego alrededor de la hora de las muertes partió raudo de la zona. Se investigó más sobre el carro.

Todas estas pistas llevaron a Bryan Kohberger, un estudiante de posgrado en criminología, que estudiaba asesinos en serie, de la Universidad Estatal de Washington, la cual se encontraba a pocos kilómetros del lugar del ataque. Kohberger fue detenido en diciembre de 2022 en Pensilvania.

Antes del juicio, que lo hubiera llevado a la pena de muerte y tras meses de haberse declarado inocente, Bryan se declaró culpable y evitó así la pena capital. Fue condenado a cuatro cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional.

Tras la condena, el victimario ha presentado peticiones legales buscando retirar su declaración de culpabilidad bajo el argumento de haber recibido una defensa deficiente. Sus peticiones no han tenido eco.

Hasta el día de hoy se ignora qué motivó al asesino a acabar con cuatro vidas de personas que no conocía.

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