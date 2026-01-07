‘Los Simpson’ retiró uno de sus personajes más emblemáticos después de casi tres décadas

Durante casi 30 años, Los Simpson han creado un universo lleno de personajes que, aunque no siempre han sido el foco de la trama, se han convertido en símbolos inconfundibles de la serie. Algunos de ellos han representado épocas, estilos de humor y hasta críticas sociales muy características de su tiempo. Por eso, cada cambio en Springfield suele generar conversación, nostalgia y sorpresa entre los seguidores más leales. En este contexto, la serie animada ha vuelto a sorprender a su audiencia al despedir de manera definitiva a uno de sus personajes secundarios más emblemáticos, una figura que para muchos fans se había transformado en un auténtico ícono.

Duffman se despide de ‘Los Simpson’

Duffman, famoso por su traje ajustado, su capa roja, sus gafas oscuras y su icónica frase “¡Oh, sí!”, hizo su primera aparición en Los Simpson en los años 90. Desde entonces, ha sido un personaje recurrente en varios episodios, actuando como el portavoz exagerado de la popular cerveza Duff. En el nuevo capítulo, ‘Seperance’ que corresponde al episodio 13 de la temporada 37 de ‘Los Simpson’. Tal y como su nombre sugiere, su trama es una parodia de ‘Separación’, el propio Barry Duffman, el hombre que se esconde detrás del disfraz, llega a la casa de los Simpson para informarles que la Duff Corporation ha decidido retirar al personaje de manera permanente, ya que, según él, “todas las antiguas formas de publicidad han pasado de moda: los representantes corporativos, los anuncios impresos, los spots de televisión... los niños de hoy ni siquiera saben cantar los jingles”.

Durante el episodio más reciente de la serie de animación, titulado ‘Seperance’, la producción decidió jubilar al personaje. ¿Cuál y por qué? Fotografía por: Los Simpson

La despedida de Duffman ha generado un gran revuelo entre los fans del programa. Para muchos, este personaje se había convertido en un ícono de culto, una parte fundamental del universo de Los Simpson durante casi tres décadas. Su salida marca un momento nostálgico y emotivo en la historia de la serie. Este retiro se suma a otros cambios recientes en Los Simpson, ya que la producción también se despidió de personajes como Alice Glick, la organista de la iglesia de Springfield, quien dejó de aparecer en pantalla después de más de 30 años de presencia constante.

A pesar de que algunos fanáticos tienen sus dudas sobre la duración de ciertos giros en la trama, Los Simpson sigue al aire, demostrando que todavía puede sorprender a su audiencia incluso después de casi 40 años de historia en la televisión.