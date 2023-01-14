‘Malcolm in the Middle’ lanza tráiler y confirma fecha de su regreso a la pantalla

“Mi vida es fantástica ahora, solo tenía que alejarme de mi familia”, dice Frankie Muniz en el tráiler publicado en el canal de YouTube de Hulu.

El actor, que interpreta al niño prodigio Malcolm en la serie, pronuncia la frase antes de que se sucedan una serie de escenas caóticas protagonizadas por sus padres, Hal (Bryan Cranston) y Lois (Jane Kaczmarek).

El adelanto muestra a Malcolm regresando a casa con su hija (Keeley Karsten) después de esconderse de ellos durante más de una década, obligado a asistir a la fiesta de 40 aniversario de bodas de sus padres.

Además de las apariciones de Cranston y Kaczmarek, el tráiler muestra también a los hermanos del protagonista: Reese, interpretado por Justin Berfield; Francis, encarnado por Christopher Masterson; y Dewey, papel que asumió Caleb Ellsworth-Clark en reemplazo de Erik Per Sullivan, quien interpretaba al hermano menor en la serie original.

‘Malcolm in the Middle’, en español ‘Malcom el de en medio’, se transmitió por Fox del 2000 al 2006 después de siete temporadas. La serie seguía la vida de una familia disfuncional de clase media que lidiaba con la cotidianidad y que tenía un hijo brillante.

A lo largo de la historia la serie ganó siete Emmy y obtuvo siete nominaciones a los Globos de Oro.

¿Qué dijo Frankie Muniz al regresar a ‘Malcolm el de En Medio?

El regreso de la famosa serie no implica una temporada nueva convencional,: sólo serán cuatro capítulos especiales que se verán en Hulu y Disney +.

Sobre este regreso al personaje que lo llevó a la popularidad, su protagonista Frankie Muniz, ahora de 39 años, indicó hace unas semanas a la revista People que por primera vez se siente cómodo y satisfecho al ser llamado actor: “Fue una experiencia muy divertida y genial, así que espero que a todos les encante”, comentó Muniz en entrevista con la publicación.

“Fue como si no hubiera pasado ni un solo día. Todos, cada uno, nos metimos de nuevo en nuestros personajes al instante”.

