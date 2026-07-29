‘The Chosen 6′: lanzan conmovedor tráiler de serie con crucifixión de Jesús de Nazareth

La serie, protagonizada por Jonathan Roumie y realizada por 5&2 Studios, que ha estilado lanzar sus primeros episodios juntos en formato película en cines y luego pasa al streaming, lanzó este 27 de julio el primer avance oficial de su nueva temporada.

La siguiente entrega de la historia versará sobre las 24 horas del Viernes Santo y que finalizan con crucifixión de Jesús. El material anticipado muestra momentos del arresto, su despedida de los apóstoles, y los juicios del Salvador, el camino al Calvario, el sufrimiento de su familia, su flagelación y sus últimas palabras en la cruz.

Se trata de un conmovedor tráiler que ha generado conversación entre los cibernautas, quienes han dejado los comentarios resaltando la dureza, la emotividad y la contundencia de sus imágenes.

¿Cuándo se estrena The Chosen 6?

La sexta parte de ‘The Chosen’ tendrá seis episodios. Los tres primeros capítulos se estrenarán el 15 de noviembre en Prime Video.

Luego se lanzará uno semanal hasta completar los tres pendientes de manera que el 6 de diciembre quedarán disponibles en la plataforma su totalidad.

Siguiendo su estrategia de difusión que ha caracterizado a la serie de mezclar cine y streaming, el capítulo final se estrenará en cines el 12 de marzo de 2027.

.El elenco de la serie estuvo tres semanas rodando la crucifixión en Matera, Italia, en junio de 2025. El creador, guionista y director de la apuesta, Dallas Jenkins, calificó ese tiempo como “las más exigentes y difíciles que tuvimos durante el rodaje”.

‘The Chosen’, nuevo álbum musical

Antes del estreno de la sexta temporada la productora de la serie y Capitol Christian Music Group lanzarán un nuevo álbum con canciones originales inspiradas en The Chosen. El primer sencillo, titulado ‘All I Need Is You’, es interpretado por la estrella estadounidense country Tyler Hubbard y estará disponible desde el próximo 7 de agosto.

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