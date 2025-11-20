Logo Revista Vea
‘El cuco de Cristal’, de Netflix, en qué se parece al libro de Javier Castillo y ¿es real?

La miniserie española sobre un depredador y asesino en serie, inspirada en el libro de Javier Castillo, se apartó del texto original en varios aspectos. Además, qué dijo el autor de la historia del streaming.

Por Luz Alexi Castillo
25 de noviembre de 2025
El cuco de Cristal, de Netflix, en qué se parece al libro de Javier Castillo y ¿es real?
Fotografía por: JULIO VERGNE/NETFLIX

La serie de seis episodios, que está ubicándose en la preferencia de los usuarios del streaming es la española ‘El cuco de cristal’, cuyo nombre fue escogido por una especie de ave, que en lugar de criar a sus polluelos pone sus huevos en los nidos de otros, para que estos hagan el trabajo. Este aspecto es también una manera de sobrevivir, mencionan en uno de los diálogos del comienzo de la apuesta, que llegó a Netflix a mediados de mes.

La historia sigue a una joven médica, Clara, que sufre un ataque cardíaco y sobrevive, gracias a un trasplante y luego, desea conocer quién fue su donador. Este empeño la lleva a un pueblo donde ocurren desapariciones constantes, sobre todo de mujeres, que aparentemente no tienen explicación. Su llegada marca un momento definitivo en el esclarecimiento de dichas desapariciones y sale a la luz un depredador inesperado que por décadas ha delinquido.

‘El cuco de cristal’ libro Vs ‘El cuco de Cristal’ serie

‘El cuco de cristal’ corresponde a una adaptación del texto del mismo nombre de Javier Castillo. La obra, de ficción que no corresponde a hechos reales, se convirtió en una de las más leídas y vendidas en España. Ahora quienes han visto la serie se preguntan qué tal fiel es esta a la historia original y qué opina Castillo de la versión audiovisual de su relato.

Para comenzar hay que decir que el autor mencionó que siente que la serie conserva el espíritu original de su obra, a pesar de las licencias evidentes que se dieron sus guionistas Jesús Mesas Silva y Javier Andrés Roig.

La apuesta de Netflix contiene variaciones con respecto al texto literario. Por ejemplo, en la serie es Clara, la médica, quien busca al donante del corazón que recibió. En el texto literario es la madre del donante, Marta, quien busca a Clara.

¿Qué no contó la miniserie ‘El cuco de cristal’ en Netflix’?

En el libro, Clara es una mujer esotérica que lee la mano, en la producción de Netflix es la administradora de un restaurante. El elemento esotérico no se incluyó en la miniserie en ningún personaje.

La historia, protagonizada por Catalina Sopelano, ocurre en el ficticio pueblo de Yesques, a unas cuatro horas de Madrid, España, según lo indica en un diálogo la protagonista. En el libro, se desarrolla en Steelville, un pueblo ficticio de Misuri, Estados Unidos.

Hay que mencionar que la serie de Netflix se rodó Hervás, un municipio de Cáceres en Extremadura, España. En los dos relatos, los pueblos incluyen mucha vegetación y bosque, aspecto vital para la narración.

En la novela original, Marta además de tener a Carlos y a Juan, sus dos hijos, perdió una bebé. Esta niña no existe en la adaptación de Netflix.

Los hechos alrededor de la fiesta del pueblo con máscaras no están contemplados en el libro. Así mismo, los nombres de los personajes fueron cambiados. En libro, Clara Melo es Cora; Miguel Ferrer es Edwin; Marta es Margaret; Rafael es Randall; Gabriel es Rafael y Juan es Jack.

En la miniserie el final varia con respecto al planteado en el libro.

