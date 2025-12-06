Estado de fuga 1986 vs. Masacre de Pozzetto ¿Qué es cierto y qué no de la serie de Netflix?

Estado de fuga 1986 es la serie de ocho episodios que recrea los tristes hechos de diciembre de 1986, cuando Campo Elías Delgado, un excombatiente de Vietnam, de 52 años, oriundo de Chinácota, Santander y con doble nacionalidad, mató a 22 personas en el restaurante italiano Pozzeto, de la capital colombiana.

En total, acabó con la vida de 29 personas, pues más temprano asesinó a su madre, a algunas vecinas, a una menor de edad, que era su alumna de inglés, y a la progenitora de la joven. Antes de sentarse a comer había matado a 8 mujeres.

Aunque Mario Mendoza, quien asesoró la historia y funge también como productor de Estado de fuga, así como Ana María Parra, guionista de la serie, han sido enfáticos en explicar que el relato está inspirado en hechos reales, pero corresponde a una ficción que procura abarcar un rol de Campo Elías que antes no se había abordado -el de estudiante de literatura y filosofía - y por eso no puede ser tomado como un relato al pie de la letra sobre lo acontecido, es evidente que muchos aspectos que ocurrieron en aquel tiempo, corresponden a escenas vistas en la serie.

Como es natural, también hay eventos que son de la imaginación de los autores de la apuesta. Conoce algunos que son invención y los que se mantuvieron.

Para comenzar, hay que decir que, en la vida real, el asesino se llama Campo Elías Delgado Morales y en la serie, Jeremías Salgado. En los dos ámbitos se trata de un excombatiente de la guerra, que siente inclinación por la literatura y tiene entre sus escritores favoritos a Robert Stevenson, autor de El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. La noche de la matanza, el hombre llevaba el libro en uno de sus bolsillos.

En la serie y en la realidad, al criminal le encantaba la película Taxi Driver. En una de las primeras escenas de la producción de Netflix, se muestra al asesino recitando, en su versión, uno de los parlamentos de Travis Bickle, rol interpretado por Robert de Niro.

Andrés Parra, personificando a Jeremías, dice que él es la lluvia que limpiará la escoria de la ciudad. En la cinta mencionada, Travis dice: “Algún día llegará una verdadera lluvia que limpiará toda esta escoria de las calles“.

Son múltiples los aspectos de la vida real que se ven en el desarrollo de la serie. Por ejemplo, existió un mesero sobreviviente de esa noche, que en la apuesta de Netflix es interpretado por Héctor ‘Pecas’ García. Así mismo, era conocido el odio de Campo Elías (Jeremías en la serie) por Rita, su madre (interpretada en la serie por Consuelo Luzardo)

Doña Clemencia, quien fue amiga del asesino y que lo vio un par de horas antes de que cometiera los crímenes, contó que cuando se despidió de ella, se refería a su progenitora como ‘esa señora’.

En los dos ámbitos, Campo mató a sus vecinas. En la vida real, fueron seis las víctimas del edificio. Los periódicos de la época reportaron que luego de asesinar a su mamá y provocar un incendio en el apartamento; el psicópata empezó a bajar las escaleras para marcharse. Mientras lo hacía, golpeaba en los apartamentos alertando del fuego y cuando las personas abrían, les disparaba.

Según lo publicado, Campo Elías buscó a su amigo de clases, Mario Mendoza, antes de llegar a Pozzetto, pero no lo encontró. El escritor contó este detalle. En la serie, se plantea que el joven Camilo León, tuvo un encuentro con Jeremías en el restaurante.

La historia de Camilo León es una gran ficción

La vida de Camilo León y sus conflictos familiares y personales no corresponden a la vida de Mario Mendoza, aunque la amistad que se muestra y el mutuo gusto por algunos escritores si fue algo que experimentó Mendoza, de ahí que pudo ser asesor de la historia y previamente escribió la novela Satanás.

También está consignado en la serie otro suceso real, y es el que tiene que ver con la muerte de una señora y de su hija, habitantes del barrio La Alhambra ambas amigas de la mamá del asesino. Temprano ese día, Campo Elías las visitó y las asesinó en su apartamento. Nadie relacionó esas muertes con las de Pozzetto hasta muchas horas después.

Los eventos relacionados con el padre de Camilo León, interpretado por Jorge Enrique Abello, que mencionan un secuestro y tortura y la consecución de los datos de quienes perpetraron esos hechos, por parte de Jeremías, son producto de la ficción. Así como el personaje de Indira, personificado por Carolina Gómez, quien no corresponde a alguien que haya existido. En general todos los acontecimientos de la familia León y su desgracia son invención.

Antes de empezar a disparar, Campo Elías Delgado fue al baño

En la serie, el restaurante lleva el nombre de San Marzinno, en la vida real se llamó Pozzetto.

La serie plantea que Jeremías vivía en la zona de Chapinero y esa noche, en el restaurante, comió espaguetis y bebió varios vodkas. Según las crónicas de los años 80’s, así fue. la fatídica noche, Delgado se ubicó, como era su costumbre, en la mesa 20 y comió y bebió con tranquilidad. Los reportes de algunos testigos comentaron que fue al baño, y al regresar al comedor, con un maletín, se ubicó estratégicamente y se dirigió a sus víctimas argumentando un robo. Luego se movió, mesa por mesa, disparando en la cabeza a los comensales.

Es real que, por aquel entonces en algunas calles de la zona de Chapinero, incluida la pared aledaña al edificio donde vivía Delgado, había anuncios del estreno de la obra de teatro del momento llamada Bodas de sangre. Eso se ve en la serie. Algunos de los perfiles periodísticos posteriores a la masacre aseguran que el hombre padecía disfunción eréctil y en la serie esta condición se mantiene.

Aunque la apuesta de Netflix muestra que Delgado era quien hacia los crucigramas de un periódico de la ciudad y había recibido la propuesta de traducir los cables internacionales, no se tiene noticia de que en la vida real hubiera trabajado en algún diario. Lo que sí es cierto es que la noche de la masacre murió en el restaurante el director de la revista Vea, de esa época, Jairo Enrique Gómez, quien paradójicamente sentía fascinación por los casos de crímenes.

También es claro que los asesinatos fueron planeados. Ese día, Campo se vistió de saco oscuro y se mandó a cortar el pelo al estilo militar. También se despidió de la señora Clemencia en el barrio Sears y le dijo que iría a un viaje largo y no volvería. Cuando la mujer e preguntó por su próxima charla, él solo dijo “pronto tendrá noticias mías”. Ella recordó que, en ese último encuentro, ocurrido hora y media antes de matar a más de 20 comensales, llevaba consigo la maleta y alcanzó a notar que en su cintura portaba un arma.

En 1986 el tema que sonaba en la radio era ‘Navidad sin ti’, de Marco Antonio Solís, intérprete de Los Bukis, esa es la canción que se escucha en la serie cuando Jeremías abre fuego contra los clientes del Pozzetto.

