¿Marlon Solórzano arrepentido? Elogia a Altafulla después de su visita a LCDLF

La naciente relación sentimental entre Karina García y Andrés Altafulla no solo ha generado un rechazo en algunos de los famosos participantes en La Casa de los famosos 2025, como ocurre con La Toxi Costeña y Yina Calderón, sino que también sorprendió a Marlon Solórzano, quien también estuvo en esta temporada del formato, pero salió pocas semanas después.

Marlon y Karina conformaron la primera pareja del reality y muchos se preguntaban qué pasaría después de que los dos se vieran en la calle.

No obstante, con la llegada de Altafulla comenzó un nuevo idilio en el estudio. Esta semana el canal RCN permitió el ingreso del que podría denominarse el ‘ex’ de Karina en la modalidad de congelados.

Marlon se dirigió con indirectas a la pareja y según lo que dijo, Altafulla y él eran amigos.

“Altafulla, papi, usted sabe que somos amigos. ¿Sí o qué? Somos amigos de hace mucho. De años, eso no es de ayer, eso no es que somos conocidos y listo. No somos los mejores amigos ni los más íntimos, pero hay una amistad desde que parchamos aquí en Bogotá, Medellín, Coveñas, y así cada vez que nos encontrábamos por ahí“.

Esta revelación causó malestar en Yina Calderón, quien le recriminó a Andrés involucrarse sentimentalmente con la ex de un amigo.

Marlon le regaló un gusano a Altafulla indicando que era como él y luego se dirigió a Karina, a quien describió como “la mujer más inteligente y peligrosa”.

Para los cibernautas las palabras de Marlon que parecían positivas en realidad, eran puyas.

Marlon Solórzano le ofrece su amistad a Altafulla

Ahora en un video compartido por el formato de RCN, en sus redes sociales Marlon habló en otro tono e incluso dejó abierta la posibilidad de retomar la amistad con Altafulla.

“No me gustó la forma como llevó las cosas con Karina...si él quiere seguir siendo mi amigo normal, ya sé cómo es él con el tema de las mujeres... no éramos los mejores amigos, pero éramos amigos”, luego halagó al competidor. “Me parece que ha sido muy buen competidor...entró contundente con las votaciones y el público a su favor”.

Adicionalmente, le envió una recomendación para Altafulla. “Le aconsejaría que siga como va, entró muy contundente y desde que está con Karina le bajó, no sé si a mi me pasó lo mismo”.

Marlon Solórzano sigue su vida “como si no hhubiera pasado nada”

Aprovechó el material para aclarar que lo suyo con Karina no fue planeado. “Yo no me metí con Karina por estrategia fue real algo que se quedó allá dentro, yo sigo mi vida con toda como si no hubiera pasado nada”.

Sobre las fuertes palabras que le dijo a La Jessuu, a quien señaló de doble cara explicó que así la describió porque cuando estuvieron dentro de la competencia se comportó muy bien con él y lo llamó hermano, pero cuando salieron de la casa, nunca le respondió las mensajes que él le escribió. “para mí es más importante el mundo exterior que lo que se diga adentro”.

Sobre su señalamiento a Camilo, a quien llamó mueble, expresó que considera que no da contenido y ha “sido muy de buenas”.

El video de Marlon generó comentarios negativos en el post de parte de los cibernautas que consideran que debería guardar silencio pues ya no hace parte de la competencia.

