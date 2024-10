‘MasterChef Celebrity’ saldrá del aire temporalmente. Esta es la inesperada razón

Esta temporada de MasterChef Celebrity está cerca de llegar a su final. Dentro de poco, los colombianos podrán conocer al mejor cocinero. Hasta el momento, ya está definido el top 10: Jaques Toukhmanian, Carolina Cuervo, Nina Caicedo, Dominica Duque, Juna Pablo Llano, Paola Rey, Vicky Berrío, Martina ‘La Peligrosa’, Catherine Ibarguen y Cony Camelo, se disputan el puesto para ganar el millonario premio.

¿Qué pasó con ‘MasterChef Celebrity y por qué sale del aire?

En las últimas horas, el canal RCN confirmó que, temporalmente, el programa de cocina saldrá del aire durante los días 10, 11, 14 y 15 de octubre. El reality culinario será interrumpido por las emisiones de los partidos en las eliminatorias para el Mundial 2026.

Hoy el canal RCN transmitirá el partido de la tricolor contra Bolivia, a las 3:00 p.m. Luego, continúa con el de Venezuela vs. Argentina; luego Ecuador vs. Paraguay y, finalmente, a las 7:00 p.m. el de Chile Vs. Brasil. El próximo viernes a las 8:30 p.m. el canal RCN transmitirá el partido de Perú Vs. Uruguay. De igual manera, el lunes 14 de octubre, día festivo en Colombia, jugarán Bélgica vs. Francia, y Alemania vs. Países Bajos. El martes, Colombia vs. Chile a las 3:30 p. m.; Paraguay vs Venezuela; Uruguay vs Ecuador; Argentina vs Bolivia y Brasil vs Perú. Así las cosas, el programa culinario del canal RCN retomará su emisión a partir del miércoles 16 de octubre.

¿Por qué Cony Camelo no está en ‘MasterChef Celebrity’

Cony Camelo lleva varios días de ausencia en el programa de cocina. “Cony no está con nosotros hoy, amaneció maluquita, no sabemos cuánto tiempo de incapacidad tenga en este momento, esperamos se mejore pronto. Sin embargo, como siempre la regla es para todos, una vez ella ingrese por esa puerta de MasterChef, debe ingresar con delantal negro, noticia no tan alentadora, estando ya en el top 10 buscando ya el camino al top 5″, dijo Claudia Bahamón en el más reciente capítulo del programa.

“Qué paz y tranquilidad se ve en cada capítulo sin Cony”, “qué bendición que Cony no vuelva por ahora”, “le pueden decir a Cony que por abandono de trabajo se puede quedar en la casa”, “sin Cony todo es alegría y felicidad paz y buena vibra”, son algunos de los comentarios que han dejado los televidentes e internautas en redes sociales.

Por ahora, la actriz no ha explicado los motivos que la han tenido alejada de la cocina de MasterChef Celebrity. Sus seguidores están a la expectativa por conocer cuándo regresará. Lo que sí está claro es que cuando lo haga, deberá entrar con delantal negro e ir directamente a eliminación.