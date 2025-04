Novia de Epa Colombia habló del regalo de Yina Calderón a Manelyk. ¿Le molestó?

Cuando Manelik González ingresó como invitada a La casa de los famosos Colombia, todos los habitantes del estudio la recibieron muy cordiales, a excepción de una persona: Yina Calderón. La empresaria de fajas y ex Protagonista de novela se mostró distante, incluso grosera con la influencer, que venía en calidad de intercambio desde La Casa de los famosos All Stars, de México. A tierras aztecas de Colombia fue Melissa Gate.

El rechazo de Yina hacia Manelyk fue tal que incluso en redes sociales se pidió, por parte de algunos cibernautas, que Yina fuera sancionada por su grosería. Aún así la mexicana dueña de una gran sentido del humor, tomó las actitudes de Yina con tranquilidad y se retó a conquistar la amistad de Calderón, que siempre se negaba a cualquier acercamiento. Con el paso de los días, la opita cedió y las dos mujeres terminaron teniendo un encuentro y una charla más amable.

Yina Calderón le regaló a Manelyk cadena de oro que le había dado Epa Colombia

La situación se limó a tal nivel que al despedirse, Yina le expresó su cariño con un lujoso regalo. Calderón le obsequió una cadena de oro de 24 kilates que le había regalado la influencer Epa Colombia antes de ingresar al reality, que tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe.

“Quiero agradecerte por todo lo que has hecho en mí, gracias por hacerme parte de tus proyectos, por contar conmigo y por permitirme ser tu amiga, ya que tú no crees ni confías en nadie. Siempre podrás contar conmigo. Espero que este regalito lo guardes, es la Virgen de Guadalupe, la que a ti te gusta, anhelo que la conserves y que te vaya muy bien, porque realmente tú mereces lo mejor”, le dijo Epa al darle el regalo a Yina a comienzos del 2025.

El inesperado presente para Manelyk, generó diversas reacciones en las redes sociales. Algunos creyeron que era exagerado dar un obsequio de esa magnitud a alguien que en realidad, conoció por pocos días. Otros consideraron que solo evidenciaba lo desprendida que es la empresaria Calderón.

Recordemos que en su encierro, Yina ignora que su gran amiga Epa, quien le dio la cadena como una muestra de su afecto y deseándole lo mejor en el reality, está presa en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

También te puede interesar: Epa Colombia empezará la universidad. Así son los planes de Daneidy en la cárcel

Ha sido Karol Barbosa, la prometida de Daneidy Barrera, nombre de pila de Epa, quien en una dinámica de redes sociales habló del asunto.

“Solo espero que no la vaya a regalar”, novia de Epa sobre la cadena

“Pienso que aquí muchas personas están cerradas al tema de la cadena, que vale millones… La cadena es un detalle costoso, pero pienso que eso puede pasar a segundo plano porque es vanidad, aquí lo verdaderamente importante es el valor sentimental con el que uno obsequia algo. Dane le dio esa cadena Yina con todo su cariño, felicitándola, sintiéndose orgullosa de ella porque iba a cumplir uno de sus sueños que era ingresar a La Casa de los Famosos, dándole su apoyo… Pero bueno, si ella decidió regalarla allá ella, no somos quién para juzgar. Solo espero que esta chica, Manelyk, no la vaya a regalar, que la valore demasiado y que sepa que va de parte de la Epa Colombia”, dijo la novia de Daneidy, quien de esta manera restó importancia al asunto.

Sobre este mismo obsequió opinó la más reciente eliminada del reality Laura González, quien además en conversación con Infobae dejó al descubierto que en realidad, Yina no puede usar oro.

“Mucha gente no sabe que Yina es alérgica al oro. O sea, Yina no puede usar joyas de oro y sí esa cadenita se la dio Epa antes de entrar al reality como para que la cuidara. Entonces, pues ella no lo puede usar”, dijo Laura y también aseguró que antes de darle la joya a la mexicana, quien al usaba era la Toxicosteña.

“Como que también para alivianar la aspereza se la dio como un detalle. Yina es la mujer más desprendida de las cosas materiales que yo conozco de verdad. Eso se lo digo a toda la gente: Yina no mide, si quiere regalar, lo hace de verdad. Y cuando ella regala algo, lo hace de corazón y ya no le importa cuánto le valió”, puntualizó Laura en la misma charla.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento