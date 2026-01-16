Miryan tuvo el castigo del corte de cabello en el ‘Desafío’. Así quedó: lloró al verse

Después de casi un mes de receso, el Desafío Siglo XXI regresó el pasado lunes 12 de enero. Los televidentes estaban a la expectativa por conocer el destino de Neos y Gamma, los dos equipos que hay hasta el momento en la competencia. Al iniciar un nuevo ciclo, los participantes se han tenido que enfrentar a nuevas pruebas y algunos cambios hechos por la producción.

¿Qué pasó en el capítulo 115 del ‘Desafío Siglo XXI’?

En el capítulo de anoche, los dos equipos se enfrentaron al ‘Desafío de Sentencia, Premio y Castigo’. Era la última prueba del ciclo, en el que Neos llevaba perdiendo todo. Sin embargo, lograron remontar en el box amarillo y vencieron a Gamma por cuestión de segundos. Gracias a eso, el equipo verde pudo salvarse de un chaleco más y, además, se salvó de sufrir el castigo.

Entre las alternativas figuraban cinco de los castigos más icónicos de las etapas anteriores: la caja de arepas, sobre la caneca, ejercicios con sobrepeso, el tanque de hielo, el corte de pelo extremo y el temido robo del siglo. Precisamente estos últimos generaban especial preocupación en ambos equipos.

Al momento de tomar la decisión, la elección se definió al girar una ruleta, que arrojó como primer resultado el corte de pelo. El equipo verde quedó entonces con dos opciones: asignar ese castigo a sus rivales o volver a girar la ruleta para intentar cambiar el destino. Tras una breve deliberación, optaron por mantener la decisión y quedarse con esa prueba.

Así se ve Miryan tras enfrentar el castigo del corte de pelo

Una vez que Gamma llegó al rincón de los castigos, la producción les informó que eran tres personas las que tenían que someterse al cambio. El primero fue Zambrano, luego siguió Kevyn y, finalmente, era el turno para una mujer. Miryan sacrificó su cabellera.

En un inicio, la deportista se mostró sonriente asumiendo la prueba; sin embargo, a medida que Rosa le seguía cortando el pelo, no pudo contener sus sentimientos. En redes sociales los internautas han dejado sus impresiones: “en un hombre ok, pero en una mujer muy duro”, “ellos pensaban que era una sola persona y son todos”, “si contrataran un buen peluquero NO sería tan traumático porque en cortes anteriores da vergüenza la persona que hizo el corte les acaba su autoestima de una humillante forma”.