Una mujer sin pasado: sinopsis, reparto y final de película de Netflix ¿Es real la historia?

Cada vez más apuestas de Suecia, Dinamarca y Noruega llegan al streaming planteado historias tipo thriller, que ascienden rápidamente en el listado de los más visto.

Esta vez el turno es para ‘Una mujer sin pasado’. “Louise Andersen lleva una vida tranquila en una isla de Noruega donde vive junto con su pareja, Joachim, y maneja un pequeño café. Sin embargo, su paz termina un día de verano, cuando un desconocido le dice que ella no es Louise, sino Helene Söderberg, una mujer que desapareció en Dinamarca tres años atrás. Louise descubre no solo que está casada, sino también que tiene un hijo. Dispuesta a encontrar la verdad de su pasado, Louise deja a Joachim y el mundo que conoce para buscar a su familia y descubrir lo que ocurrió la noche de su desaparición. Mientras se adentra en el misterio, descubre una verdad impactante que cambiará su vida para siempre”, indica la sinopsis oficial de la apuesta, que se caracteriza por mantener el suspenso a lo largo de la trama.

La película, que es rica en escenas de exteriores, se desarrolla muy bien entre el suspenso y los hechos inesperados a medida que muestra las acciones de la protagonista y su prometido, quienes se proponen averiguar que pasó con ella antes de que perdiera la memoria encontrándose con un negocio oscuro que maneja su familia.

Reparto y final de ‘Una mujer sin pasado’

Dentro del elenco de la película, la actriz Natalie Madueño da vida a la mujer con amnesia que cree se llama Louise Andersen y al final, descubre que es una rica heredera llamada Helene Söderberg.

Pål Sverre Hagen es Joachim, el prometido con quien se casará la estelar cuando un extraño le siembra dudas sobre su identidad.

En el grupo de villanos está Claes Bang como Edmund Söderberg y la actriz Stina Ekblad como Caroline.

Ingrid Bolsø Berdal es Iben Rask y Lars Simonsen como Aksel Söderberg.

En el desenlace, Louise-Helena desenmascara al marido, quien estaba detrás de la caída que ella tuvo desde un puente hasta un barco y a la que sobrevivió milagrosamente, sino del negocio de trata de blancas de la empresa naviera que su familia posee. También queda en evidencia a la madre de él, una mujer resentida que busca vengarse del hombre que la abandonó y tiene un cierre trágico.

Al final, la protagonista empieza una nueva vida junto al hombre que conoció cuando ignoraba su verdadera identidad y recupera a su pequeño hijo.

La popularidad de ‘Una mujer con suerte’ ha llevado a algunos cibernautas a preguntarse si la historia está inspirada en alguna real, pero la respuesta es no. El relato es producto de la ficción de sus creadores

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