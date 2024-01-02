Murió Yeimy Montoya: así se despidió Carolina Ramírez de “La Reina del Flow”

El episodio 41 de La reina del flow 3 se convirtió en noticia ya que Yeimy, el rol encarnado por Carolina Ramírez, murió. Aunque desde hacía meses en redes sociales se especulaba sobre este posible final para la artista de la historia, la escena conmovió a los seguidores de la novela, ya que antes de partir, Yeimy le reiteró su amor a Charly y transmitió un emotivo mensaje a los miembros de Soul & Bass.

“Charly: ‘Te amo, te voy a amar siempre’”, dijo Yeimy Montoya al gran amor de su vida. Para su amado Erick también tuvo palabras: “Después de tantas veces que la muerte vino a sorprenderme, que quiso tomarme por sorpresa, tener la certeza de qué va a pasar es como un regalo, una bendición, porque por fin esa muerte es generosa conmigo, es bondadosa y me toma de la mano”.

El conmovedor momento sin embargo dejó decenas de comentarios en las redes sociales, ya que los seguidores de la historia no estaban listos para ver partir a la Reina. Además de lamentar el final de Yeimy e incluso convertir en tendencia ‘SinYeimyNoHayFlow’, los usuarios de las redes sociales recordaron que por semanas se supo que este sería el epílogo del personaje principal de la serie, que se ve por Caracol y está disponible en la plataforma de streaming Netflix.

Yeimy quien de alguna manera dejó su legado musical a quienes la acompañaron hasta el último momento cuando dijo “El flow no se apaga, muchachos, solo cambia de frecuencia”, es irremplazable para los fanáticos del personaje que cuestionaron el desenlace.

Carolina Ramírez temía que Yeimy muriera

Los ciudadanos digitales también recordaron que en el 2024, Carolina Ramírez concedió una entrevista en la que de alguna manera apuntó que este sería el final de la artista y le temía a esa posibilidad. “A mí digamos que el miedo más grande que me acongoja, pero ya sé que no, porque me dijeron que no, es que la mataran, ¿no? O sea, como que aprovecharan esta salida para desaparecerla. Esa digamos que era la razón por la cual decía: ‘Mmm, no sé, tengo dudas de una tercera’”.

La actriz, que espera su primer hijo y está radicada en Playa del Carmen, México, se pronunció sobre el final del personaje que encarnó por una década. “Soltar y agradecer. Gracias por su cariño inmenso”, escribió la vallecaucana en una de sus historias de Instagram.

Sobre la causa de la muerte de Yeimy, se trató de una combinación de males: de un lado, el mal de Chagas y de otro, la activación del lupus que ya padecía. Al final, un infarto al corazón terminó con su vida.

Hay que mencionar que la historia de La reina del flow 3 continúa e incluso, se habla de una cuarta temporada en la que adquirirán relevancia los personajes que quedan en primer plano, tras la partida de Yeimy, así mismo, tras el sepelio de la entrañable Yeimy, los seguidores están atentos a saber quién será la nueva reina.

Aquí más noticias que son tendencia

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí