Carolina Ramírez grabará mes y medio después del parto: “Vamos a hacer lo que podamos”

Carolina Ramírez reveló hace pocas semanas que estaba feliz porque esperaba su primer hijo. La actriz caleña que por estos días está radicada en Playa del Carmen, en la península de Yucatán, México, ha sido muy abierta al referirse a los desafíos que involucra la maternidad que le llega a sus 42 años.

En entrevista con Vibra contó que estando en Bogotá hace pocos meses tuvo una emergencia que la mantuvo una semana hospitalizada, afortunadamente todo salió bien y la actriz retomó la normalidad.

Actualmente además de prepararse para el rol más importante de su vida: el de madre, también ha procurado priorizar algunos aspectos de su salud. “Hice un movimiento muy grande en la vida y es salir de mi zona de confort, de venirme a vivir acá. Empecé por mi salud le paré muchas bolas a mi salud gastrointestinal, el colon, que es muy importante también. Empecé con un tratamiento muy fuerte, con un bioenergético también, pero empecé a trabajar mucho la parte de la espiritualidad”, dijo en la mencionada charla la estelar de ‘La reina del flow’.

Carolina Ramírez volverá a ‘En el barro’

También se refirió a los planes que tiene una vez nazca su bebé. Así anticipó que aceptó la propuesta de hacer parte de las temporadas 3 y 4 de ‘En el barro’, serie de Netflix.

“Yo dije que si”, comentó Carolina quien contó que cuando aceptó indicó que no podría comenzar a grabar en la fecha señalada que es el 22 de junio próximo, y por un momento el productor pensó que ella se había comprometido en otro proyecto y fue cuando ella mencionó que estaba embarazada.

“Muchas cosas van cambiar (...) Uno siempre se la juega... Nos vamos a regresar a Argentina con bebé chiquito de mes y medio (...) Montarlo en un avión y llegar a grabar”, dijo la actriz sobre su plan de regresar a tierras argentinas.

“Yo tengo afortunadamente un equipo maravilloso que es mi compañero”, refiriéndose a refiriéndose a su pareja y padre del pequeño Martin Cornide, con quien lleva un par de año.

“Hicimos como un trato... todo el tiempo que he estado aquí en Playa del Carmen, en Casa Resonant, lo he estado acompañado a él en su trabajo. Y ahora vamos allá y es él que me va a acompañar en mi trabajo”.

Carolina también dejó claro que si bien es cierto está feliz con la idea de ser madre, procura no romantizar lo que viene con este rol sino permanecer en la realidad. “Con bebé, llevándomelo a grabación, dándole teta, ojalá, porque tampoco vamos a romantizar la maternidad y lactancia, que no son perfectas. Vamos a hacer lo que podamos”.

De esta manera, Ramírez también dejó ver su decisión de combinar sus dos roles y procurar ser lo más práctica posible.

