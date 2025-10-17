Nadie nos vio partir: Sinopsis, quién es quién y cuál es la historia real de la serie

Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

Publicidad

La producción mexicana de Netflix, protagonizada por Tessa Ía y Emiliano Zurita, revive uno de los casos de secuestro familiar más polémicos del país azteca.

17 de octubre de 2025
La producción mexicana de Netflix es protagonizada por Tessa Ía y Emiliano Zurita y revive uno de los casos de secuestro familiar más polémicos del país azteca
Fotografía por: Netflix

El pasado 15 de octubre, la plataforma de streaming estrenó una nueva producción. Se trata de Nadie nos vio partir, una miniserie mexicana de Netflix que ha generado gran interés y expectativa, pues combina el drama familiar con una historia basada en hechos reales.

Sinopsis de ‘Nadie nos vio partir’

La serie narra la desgarradora lucha de una madre que busca a sus dos hijos quienes fueron secuestrados por su propio esposo. La protagonista es Valeria Goldberg, interpretada por Tessa Ía, quien vive en México durante los años 60 dentro de una comunidad judía acomodada. Está casada con Leo Saltzman (Emiliano Zurita), un hombre proveniente de una familia muy poderosa. Luego que él descubriera el romance secreto que estaba sosteniendo Valeria con otro hombre, resentido, decide vengarse de ella de la manera menos esperada y la que seguramente más le podía doler a su esposa: secuestró a Tamara e Isaac, sus dos hijos, y se los llevó fuera del país sin su autorización como una manera de hacerla pagar por su traición.

Video Thumbnail

Historia real de ‘Nadie nos vio partir’

La producción está basada en el libro homónimo de Tamara Trottner, una historia que no surgió de la imaginación, sino de su propia vida. Trottner confesó que tanto la serie como la novela fueron inspiradas directamente de su experiencia: cuando tenía apenas cinco años, en la década de los 60, ella y su hermano fueron secuestrados por su propio padre. Esa pesadilla familiar se extendió durante dos años, tiempo en el que la autora fue trasladada por tres continentes mientras su madre luchaba por recuperarlos.

Para construir su historia, Tamara no solo se basó en su propia experiencia y en sus recuerdos. Tampoco lo hizo solo con la versión de su mamá. Después de varios años decidió buscar a su papá, a quien había dejado de ver desde los siete años, para que compartiera su versión de los hechos y así tener todas las miradas de los involucrados.

“Nos secuestra durante dos años... Al principio creímos que era un viaje, pero después preguntamos por mamá, mi perro, mi escuela, y nadie nos respondió”, recordó la autora en una entrevista para el canal De dientes para adentro.

¿Dónde fue grabada ‘Nadie nos vio partir’?

La producción que ha sido tendencia en los últimos días fue filmada en varios países, entre ellos México, Francia, Italia y Sudáfrica. Durante los casi tres años que los niños estuvieron secuestrados en la vida real, fueron trasladados a diferentes lugares, desde Francia hasta Israel. Mientras tanto, su madre emprendía una búsqueda desesperada con ayuda de detectives privados. Finalmente, logra encontrarlos en Israel y aunque al principio los niños la rechazaron, poco a poco se fue ganando nuevamente su cariño.

Reparto de ‘Nadie nos vio partir’

  • Tessa Ía como Valeria Goldberg. 
  • Emiliano Zurita como Leo Saltzman. 
  • Juan Manuel Bernal como Samuel. 
  • Flavio Medina como Moishe. 
  • Alexander Varela como Isaac. 
  • Marion Sirot como Tamara. 
  • Gustavo Bassani como Carlos. 
