‘El genio y los deseos’: reparto completo, de qué trata y primeras críticas

La historia, creada por Kim Eun-sook y dirigida por Lee Byeong-heon, mezcla elementos de fantasía, romance y drama moral. Todo comienza cuando Ka-young, una mujer fría y controlada por su abuela, libera sin querer a Iblis, un genio que le ofrece tres deseos, pero con un oscuro objetivo: demostrar que el corazón humano puede corromperse con facilidad. A partir de ahí, se desata una serie de pruebas, tentaciones y revelaciones que indagan hasta dónde puede llegar alguien por conseguir lo que más desea.

¿De qué trata ‘El genio y los deseos’? Alerta de spoilers

Después de la muerte de su abuela, Ka-young se da cuenta que nunca había experimentado realmente la profundidad del dolor. Por eso, decide aprovechar su último deseo para sentir todas las emociones humanas en un solo día antes de su propia muerte. Aunque su decisión parece egoísta, termina liberando a Iblis de su condena. Sin embargo, incapaz de herir a la única mujer que ha amado, el genio se rinde ante ella y le confiesa su amor. Poco después, Ejllael, el Ángel de la Muerte, acaba con la vida de Iblis, mientras Ka-young, con los recuerdos de su amor restaurados por Irem, deambula por el desierto hasta que su corazón roto la lleva a la muerte.

La muerte de Ka-young deja a Min-jae completamente destrozado, llorando su partida hasta que, para su sorpresa, la joven regresa transformada en un genio, renacida gracias a su vínculo eterno con Iblis. Conmovida por la situación, Ka-young le concede tres deseos, y Min-jae, deseando su felicidad, pide como último deseo que su amiga se reúna “con quien más extraña”.

Este acto borra sus recuerdos de ella, y Ka-young se da cuenta de la soledad que Iblis ha soportado durante siglos. Un tiempo después, mientras bebe sola y recuerda a su gran amor, se produce el esperado reencuentro: Iblis aparece entre una lluvia de pétalos de cerezo y la besa. Su regreso fue posible gracias a Pan-geum, quien se negó a ascender al cielo hasta que Dios cumpliera su súplica de devolverle la vida.

Elenco de ‘El genio y sus deseos’

Bae Suzy como Ka-young

Kim Woo-bin como Iblis

Ahn Eun-jin como Mi-joo

Noh Sang-hyun como Soo-hyun

Ko Kyu-pil como Sayyid, un asistente del genio que es en realidad un jaguar negro

Lee Joo-young como Min-ji, amiga de Ka-young

¿Cuántos episodios tiene ‘El genio y sus deseos’?

La serie coreana que fue estrenada el pasado 3 de octubre tiene 12 episodios. Hasta el momento no hay confirmada otra temporada por parte de Netflix.

Días antes de su estreno, el afiche promocional desató una ola de reacciones en las redes sociales. Mientras algunos lo aplaudieron por su estética mágica y vibrante, otros lo criticaron por parecer “demasiado infantil”, asemejándose más a una animación que al estilo habitual de los dramas de la reconocida guionista Kim Eun-sook.