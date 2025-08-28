‘Monstruo’: quién fue Ed Gein, reparto, capítulos y más de la serie de Netflix

Después del impacto que causaron Dahmer y los Hermanos Menéndez, Netflix se adentró en el caso de Ed Gein, un hombre cuyas atrocidades en la década de 1950 dieron vida a clásicos del cine de terror como Psicosis, La masacre de Texas y El silencio de los inocentes. Esta producción, que se estrenó el 3 de octubre de 2025, cuenta con Charlie Hunnam en el papel principal y Laurie Metcalf interpretando a la temida madre de Gein, Augusta.

La historia real de ‘Monstruo’

La serie es ambientada en la Wisconsin rural de los años cincuenta y explora la vida de Gein desde su infancia. También muestra la influencia abrumadora y religiosa de su madre Augusta, el aislamiento que sufrió, y las trágicas muertes de su padre y hermano, así como los traumas que lo habrían llevado a un descenso psicológico hacia la violencia extrema.

La historia también detalla crímenes como el asesinato de Bernice Worden en 1957, la muerte de Mary Hogan en 1954, la profanación de tumbas y la creación de objetos a partir de restos humanos, como máscaras y atuendos de piel. Además, se tocan aspectos como el grado de implicación de Ed en la muerte de su hermano Henry.

¿Quién era Ed Gein?

Su nombre real era Edard Gein, un asesino y profanador de tumbas estadounidense que se convirtió en una de las figuras más infames del crimen en el siglo XX. Nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin, y falleció el 26 de julio de 1984 en un hospital psiquiátrico en el mismo estado.

Creció con una familia disfuncional. Su padre era alcohólico y lo maltrataba y, por su parte, su mamá constantemente lo aislaba del mundo exterior. Tiempo después, ambos murieron, al igual que Henry, su hermano, quedando completamente solo, desarrollando con el paso el tiempo una conducta psicopática.

En 1957 sus atrocidades fueron descubiertas mientras la policía investigaba la muerte de la dueña de una ferretería. Las autoridades, quienes ya tenían sospechas, ingresaron a la casa de él y encontraron a la mujer colgada de los tobillos, decapitada y con el torso abierto: Ed Gein le había quitado sus órganos internos.

Lo que poco a poco se fue conociendo aterrorizó: asientos con piel humana, pantallas de lámparas hechas con cráneos, y máscaras hechas con piel del rostro, entre otras atrocidades.

Fue acusado por un cargo de asesinato en primer grado y juzgado no culpable por razón de locura y recluido en el Hospital Central Estatal para Criminales Locos en Waupun. Luego, fue trasladado al Instituto de Salud Mental de Mendota en Madison. Allí permaneció hasta el día de su muerte. Tenía 77 años.

¿Cuántos capítulos tiene ‘Monstruo: la historia de Ed Gein’?

“Monstruo: La historia de Ed Gein” se estrenó el pasado viernes 3 de octubre. La trama se va desarrollando a lo largo de 8 capítulos, de aproximadamente una hora de duración cada uno.

Episodio 1: “¡Madre!”

Episodio 2: “Secretos que nos enferman”

Episodio 3: “La niñera”

Episodio 4: “Verde”

Episodio 5: “Hielo”

Episodio 6: “Ave pechugona”

Episodio 7: “Radio para aficionados”

Episodio 8: “El padrino”

Reparto de ‘Monstruo’ de Netflix

El elenco de la serie mezcla personajes reales con figuras que representan de manera simbólica su historia.