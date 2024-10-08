Netflix anuncia llegada de 30 películas de Cantinflas ¿Cuáles y desde cuándo se pueden ver?

Las películas del icónico cineasta mexicano Mario Moreno Reyes estarán a disposición de los usuarios del 1 de septiembre de este año hasta marzo de 2027 en la plataforma, que dedicará una sección especial a los contenidos e historias de ese país norteamericano, según el medio especializado Deadline.

“Nos encanta ser socios creativos del talento local y ver en pantalla las múltiples caras de México. Nuestro objetivo es contar historias audaces que entretengan y ofrezcan una perspectiva auténtica de la vida mexicana”, afirmó la vicepresidenta de Contenido para México y Licencias para América Latina de Netflix, Carolina Leconte.

Entre los filmes de Cantinflas que llegarán al servicio de streaming estarán ‘Pepe’, ‘Ni sangre ni arena’, ‘El analfabeto’, ‘El padrecito’, ‘El bombero atómico’, ‘El siete machos’, ‘Su excelencia’ y ‘El bolero de Raquel’, ‘Romeo y Julieta’ y ‘El gendarme desconocido’, entre otros. Al final de la nota encontrará el listado completo de las películas.

¿Quién era Mario Moreno ‘Cantinflas’?

Una de las grandes figuras del cine de oro mexicano, Moreno Reyes (1911-1993) es más conocido por su alter ego de Cantinflas, un pícaro personaje popular con un peculiar discurso lleno de imágenes costumbristas y giros absurdos que dio origen al verbo ‘cantinflear’ para describir el hecho de hablar mucho sin decir nada.

El guionista, actor y comediante filmó casi medio centenar de películas, sobre todo para el mercado hispano, aunque ganó notoriedad en el mercado anglosajón con ‘La vuelta al mundo en 80 días’ (1956), actuación por la que ganó un Globo de Oro al Mejor Actor de Comedia o Musical.

Deadline también reportó que Netflix prepara un nuevo proyecto ambientado en México titulado ’35 días’, que contará la historia de Julián, un periodista de viajes y su camino personal para recuperarse de una adicción al alcoholismo durante 35 días en rehabilitación.

Además, la plataforma también dio luz verde a la secuela del thriller ‘Contraataque’, estrenado en 2025, que sigue a un escuadrón de élite de las Fuerzas Especiales de México en su lucha contra los cárteles de droga.

Listado completo de películas de Cantinflas que estarán en Netflix

Ni sangre ni arena

El gendarme desconocido

Los tres mosqueteros

El circo

Romeo y Julieta

Gran hotel

Un día con el diablo

Soy un prófugo

A volar joven

El supersabio

El mago

El portero

El siete machos

Si yo fuera diputado

El bombero atómico

El señor fotógrafo

Caballero a la medida

Abajo el telón

El bolero de Raquel

Sube y baja

El analfabeto

El extra

Entrega inmediata

El padrecito

El señor doctor

Su excelencia

Por mis pistolas

Un Quijote sin mancha

El profe

Don Quijote cabalga de nuevo

Conserje en condominio

El ministro y yo

El patrullero 777

El barrendero

Pepe

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