Netflix lanza anticipo del final de Stranger Things. ¿A qué hora se estrena y cuánto durará?

Después de casi diez años de aventuras sobrenaturales en Hawkins, Indiana, los fans están ansiosos por descubrir cómo concluirá la historia de Stranger Things. Netflix generó emoción al lanzar un nuevo avance del episodio final.

¿Cómo será el final de ‘Stranger Things’?

La plataforma de streaming lanzó un nuevo adelanto del episodio final, donde se puede ver a personajes clave como Eleven y Hopper enfrentándose a los horrores del Upside Down. Esta confrontación promete ser el clímax definitivo de la saga. En el avance se observan momentos de acción intensa y dramatismo, con la pandilla enfrentando su mayor desafío hasta ahora para salvar Hawkins.

“Hay una mirada y un momento entre Once y Kali en el que parece que Once ha aceptado el plan de Kali de quedarse en el Mundo del Revés cuando explote. Así que, incluso si lo consiguen, hay una gran incógnita sobre qué le sucederá a Once”, dijo el cocreador Ross Duffer.

Después de años de espera y teorías acumuladas, llega el capítulo final de Stranger Things Cr. Matt Kennedy/Netflix © 2025 Fotografía por: Cortesía Netflix

Por su parte, Matt Duffer, agrego: “En el episodio 7 pudimos explicarlo todo antes de llegar al final. Para cuando llega el episodio 8, no tenemos que perder tiempo hablando. Podemos empezar de inmediato”.

Este final no solo cierra una historia de ciencia ficción que ha cautivado a millones, sino que también se convierte en uno de los momentos más destacados de la televisión del año para Netflix y sus suscriptores.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿A qué hora se estrena el último capítulo de ‘Stranger Things’ en Colombia?

Para todos los fans en Colombia, el capítulo final de Stranger Things 5 se podrá ver a las 8:00 p. m. este 31 de diciembre de 2025 en Netflix. Este horario permite que los seguidores disfruten del emocionante desenlace de la serie en la noche de Fin de Año, compartiendo la experiencia con otros fanáticos de países latinoamericanos como Perú, Ecuador y Panamá.

España (Península y Baleares): a las 02:00 horas

España (Islas Canarias): a las 01:00 horas

Argentina: a las 21:00 horas

Bolivia: a 20:00 las horas

Brasil: a las 23:00 horas

Chile: a las 20:00 horas

Costa Rica: a las 18:00 horas

Cuba: a las 20:00 horas

Ecuador: a las 19:00 horas

El Salvador: a las 18:00 horas

Estados Unidos (Washington D.C.): a las 20:00 horas

Estados Unidos (PT): a las 17:00 horas

Guatemala: a las 18:00 horas

Honduras: a las 18:00 horas

México: a las 19:00 horas

Nicaragua: a las 18:00 horas

Panamá: a las 19:00 horas

Paraguay: a las 20:00 horas

Perú: a las 19:00 horas

Puerto Rico: a las 20:00 horas

República Dominicana: a las 20:00 horas

Uruguay: a las 21:00 horas

Venezuela: a las 20:00 horas

El episodio final lleva por título The Rightside Up (El lado correcto). Netflix ha confirmado que tendrá una duración extendida de alrededor de 2 horas y 5 minutos, lo que es considerablemente más largo que los episodios anteriores.