Netflix lanza anticipo del final de Stranger Things. ¿A qué hora se estrena y cuánto durará?

La conclusión de una de las producciones más emblemáticas de Netflix llega este 31 de diciembre. Este es el horario en Colombia.

Por Redacción Vea
31 de diciembre de 2025
La conclusión de una de las producciones más emblemáticas de Netflix llega este 31 de diciembre. Este es el horario en Colombia.
Fotografía por: Cortesía Netflix

Después de casi diez años de aventuras sobrenaturales en Hawkins, Indiana, los fans están ansiosos por descubrir cómo concluirá la historia de Stranger Things. Netflix generó emoción al lanzar un nuevo avance del episodio final.

¿Cómo será el final de ‘Stranger Things’?

La plataforma de streaming lanzó un nuevo adelanto del episodio final, donde se puede ver a personajes clave como Eleven y Hopper enfrentándose a los horrores del Upside Down. Esta confrontación promete ser el clímax definitivo de la saga. En el avance se observan momentos de acción intensa y dramatismo, con la pandilla enfrentando su mayor desafío hasta ahora para salvar Hawkins.

“Hay una mirada y un momento entre Once y Kali en el que parece que Once ha aceptado el plan de Kali de quedarse en el Mundo del Revés cuando explote. Así que, incluso si lo consiguen, hay una gran incógnita sobre qué le sucederá a Once”, dijo el cocreador Ross Duffer.







Por su parte, Matt Duffer, agrego: “En el episodio 7 pudimos explicarlo todo antes de llegar al final. Para cuando llega el episodio 8, no tenemos que perder tiempo hablando. Podemos empezar de inmediato”.

Este final no solo cierra una historia de ciencia ficción que ha cautivado a millones, sino que también se convierte en uno de los momentos más destacados de la televisión del año para Netflix y sus suscriptores.

¿A qué hora se estrena el último capítulo de ‘Stranger Things’ en Colombia?

Para todos los fans en Colombia, el capítulo final de Stranger Things 5 se podrá ver a las 8:00 p. m. este 31 de diciembre de 2025 en Netflix. Este horario permite que los seguidores disfruten del emocionante desenlace de la serie en la noche de Fin de Año, compartiendo la experiencia con otros fanáticos de países latinoamericanos como Perú, Ecuador y Panamá.

  • España (Península y Baleares): a las 02:00 horas 
  • España (Islas Canarias): a las 01:00 horas 
  • Argentina: a las 21:00 horas 
  • Bolivia: a 20:00 las horas 
  • Brasil: a las 23:00 horas 
  • Chile: a las 20:00 horas 
  • Costa Rica: a las 18:00 horas 
  • Cuba: a las 20:00 horas 
  • Ecuador: a las 19:00 horas 
  • El Salvador: a las 18:00 horas 
  • Estados Unidos (Washington D.C.): a las 20:00 horas 
  • Estados Unidos (PT): a las 17:00 horas 
  • Guatemala: a las 18:00 horas 
  • Honduras: a las 18:00 horas 
  • México: a las 19:00 horas 
  • Nicaragua: a las 18:00 horas 
  • Panamá: a las 19:00 horas 
  • Paraguay: a las 20:00 horas 
  • Perú: a las 19:00 horas 
  • Puerto Rico: a las 20:00 horas 
  • República Dominicana: a las 20:00 horas 
  • Uruguay: a las 21:00 horas 
  • Venezuela: a las 20:00 horas 

El episodio final lleva por título The Rightside Up (El lado correcto). Netflix ha confirmado que tendrá una duración extendida de alrededor de 2 horas y 5 minutos, lo que es considerablemente más largo que los episodios anteriores.

