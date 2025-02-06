Ausencias en Masterchef de tres famosos generan nueva regla. Jurados lanzan alerta

En la temporada de los 10 años de ‘MasterChef’ en Colombia se han presentado ausencias repetidas y extendidas, que en años anteriores no habían ocurrido. La más llamativa sin duda ha sido la del actor Luis Fernando Hoyos, que está por completar quince días sin estar en pantalla. La semana anterior Claudia Bahamón explicó que le han extendido la incapacidad en dos ocasiones y le es imposible regresar a la cocina hasta que no esté en óptimas condiciones.

Un par de episodios más tarde, los ausentes fueron y siguen siendo Valentina Taguado y Raúl Ocampo, quienes también tuvieron quebrantos de salud. Claudia Bahamón también lleva varios episodios fuera, no obstante, la molestia por las ausencias está sobre los participantes, no solo al interior del concurso donde quedó al descubierto que hay cocineros que no consideran del todo justo que los ausentes lleguen a cocinar sin sufrir ninguna penalidad por su ausencia, aunque esta esté justificada; también están los comentarios de los ciudadanos digitales que incluso piden que entre uno de los eliminados y ya no permitan el ingreso de quienes han faltado mucho.

Así será el regreso de los ausentes en ‘MasterChef Celebrity’

Ahora ha trascendido que el regreso de los ausentes no será sencillo, pues llegarán con el odiado delantal negro y directo a eliminación. Así mismo, se entiende que quieren se reincorporen al programa una vez superen sus quebrantos de salud, no tendrán acceso a ningún tipo de beneficio, así este se haya adquirido previamente.

“Llegarán sin beneficios y directos a eliminación”, mencionaron los integrantes del jurado implementando esta máxima también para futuras ausencias extendidas.

De momento, siguen ausentes los tres personajes señalados, los dos actores y la locutora de radio, y aunque en redes se especula un poco sobre si en realidad, Luis Fernando Hoyos volverá o terminará retirándose, al parecer, su regreso está por ocurrir esta misma semana o comienzos de la otra.

Hoyos indicó en una publicación en sus redes sociales que su regreso sería cuando su salud se lo permita. Lo último que se registró de él frente al programa fue su pesar cuando expresó su pesar por el más reciente eliminado.

