Famosos de MasterChef rompen silencio por ausencia de Luisfer Hoyos. “No es justo”

La ausencia de Luis Fernando Hoyos en ‘MasterChef Celebrity’, no solo ha sido tema de conversación en las redes sociales entre los cibernautas, que lo han extrañado por dos semanas.

La ausencia de un participante en el formato de cocina no es nueva, porque suele presentarse que cuando uno de los famosos en competencia tiene quebrantos de salud no asiste y regresa con delantal negro, no obstante, en el caso del actor pereirano se ha extendido por mucho más tiempo, algo que ha generado alarmas y comentarios, según lo mencionó al aire la misma presentadora del concurso, Claudia Bahamón. “El tema de Luis Fernando ha traído mucho comentarios, lo cual es normal porque lleva bastante retos sin estar”. También dijo que en esta oportunidad, al actor le han alargado su incapacidad.

Aún así, la situación no deja de generar posiciones, ya que en su ausencia, el resto de competidores han librado duras pruebas para evitar el delantal negro o quitárselo. Así mismo, dos fuertes cocineros como lo son Valeria Aguilar y Caterín Escobar fueron eliminados.En el episodio de este 16 de septiembre, le preguntaron a los participantes su opinión y cada uno aprovechó para sincerarse sobre la situación, dejando al descubierto que en efecto, han tenido conversaciones que evidencian de alguna manera, el desconcierto que hay alrededor del tema, así como la molestia por la falta de claridad en cuanto a su regreso. En este momento, no es claro si el actor cuando regrese lo hará directo a eliminación, algo que algunos creen que debe ser así o si solo portará delantal negro.

“Mucha tristeza de ver que pasan la semanas y no vuelve Luisfer, pero al mismo tiempo uno dice: ‘uno ha hecho un proceso con mucha consciencia y esfuerzo y él llega a meterse los 10, a los 8 a los 4, es como que uno piensa y se sobrevalora todo el esfuerzo que nosotros hemos hecho”, dijo Carolina Sabino.

Claudia Bahamón: A LuisFer Hoyos le han alargado la incapacidad

“Hay que aclarar algo y es que realmente está enfermo, le han alargado la incapacidad dos veces con incapacidad legalmente n puede venir a trabajar”, aclaró la presentadora.

“La situación con LuisFer se está volviendo tema de pasillo”, reveló David Sanín, otro de los participantes. Luego quien habló al respecto fue la ex reina de belleza en competencia.

“Todos nos hemos estado preguntando ¿qué onda con Luisfer? ya lleva muchos días sin venir… Supongo que ha de estar muy mal de salud”, dijo Michelle Rouillard.

“Entiendo la incomodidad de ustedes”, dijo Bahamón consciente de que el actor no ha cocinado por días y sus compañeros sí.

“Lo más justo es que él regrese cuando esté en capacidad a no ser que médicamente digan que ya no puede estar dentro de la competencia...se han escuchado rumores, envidias, celos, la vida no es justa”, dijo Ricardo Vega exponiendo así que detrás de cámaras el tema se ha abordado.

Piden que Luisfer Hoyos llegue director a eliminación

“Uno dice LuisFer ya que vuelva, ¿como así que él no vuelve? y nosotros aquí dándonos la pela... lo importante es que él se recupere”, comenzó diciendo Violeta Bergonzi, quien luego le contestó a Claudia Bahamón cuando ella le preguntó si le parecía justa la situación: “No es justo pero es la situación y él no está por fuera porque quiere”, dijo Violeta ante el dilema.

David comparó la situación con la que muchas veces se vive en el colegio donde hay consecuencias por ausentarse. “Tiene que hacer un examen riguroso para ver si puede regresar... no que entre como si no nada hubiera pasado ...por que han pasado cosas”.

Nicolas de Zubiría le planteó si le parecía la posibilidad que llegue directo a eliminación y Sanin mencionó: “Debe haber un máximo de faltas como en el colegio, usted no puede faltar por enfermedad un montón de tiempo”, complementó David que en efecto cree que debe llegar directo a reto de eliminación.

“Debe haber algo que lo pongo en cierta desventaja con nosotros que nos la hemos luchado todo esos días”, propuso Sabino, quien recibió bastante hate por su planteamiento.

Patricia Grisales, por su parte opinó: “que llegue derecho a eliminación”

Finalmente y en modo broma Pichingo trovó sobre la situación: “A mí lo que me preocupa de lo que a Luifer le pasa es que en vez de un doctor le tengan un chef en casa”

