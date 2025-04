Norma Nivia se disculpó tras proyección del cine en LCDLF: “no me reconozco”

El más reciente capítulo de La casa de los famosos se volvió tendencia tras la segunda dinámica de cine, donde la producción reúne a los participantes en una sala y les muestra algunas escenas donde los unos hablan de los otros. Por medio de esta actividad, todos los famosos quedan expuestos con los comentarios que han hecho a lo largo del programa.

¿Qué pasó con Norma Nivia y Yina Calderón?

En una de las imágenes que proyectaron, estaba Norma Nivia con Melissa Gate. La actriz tolimense, quien hizo parte de Un bandido honrado, La reina del sur, entre otras producciones, se burló de los glúteos de Yina, lo que generó indignación en la creadora de contenido cuando escuchó ese comentario.

A raíz de eso, Calderón aseguró que “le haría la guerra” a la también modelo, pues no está de acuerdo con que hable del físico de los demás. Aunque la actriz quiso hablar con ella, no fue posible. Por esa razón, pidió disculpas públicas ante las cámaras de la casa.

#CanalRcn #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol2 #EnElCineDeLaCasa Bueno jefe hoy espero q deje la tibieza de lado y q esa casa arda,y quiero estas escenas :

1 - Norma diciéndole a Meli que le imitara el culo caído a Yina

2 - Norma hablando de Karina pic.twitter.com/poJHi4S9uU — Goran Puerta (@GoranPuert28709) April 1, 2025

“Me arrepiento”: aseguró Norma Nivia por comentario a Yina Calderón

Tras la proyección del cine, Norma aseguró: “lo único que vi ahí, que sí me hace sentir mal, que me hace arrepentirme, que espero en algún momento poder hablar con Yina, quiero decirle a toda Colombia y ofrecerle una disculpa pública, porque sí me hace sentir muy mal y de lo que sí me arrepiento es de haber dicho lo del c$%& caído. Melissa estaba llorando, yo la quería hacer reír, ella tenía que disfrazarse como Yina y ella todo el tiempo le ha dicho c$%& caído”, dijo.

De igual manera, se dirigió a la familia de Yina Calderón: “estuvo horrible, se vio súper mal, ofrezco una disculpa a la familia de Yina Calderón que ojalá pueda ver esto, porque nada que ver, no se habla así, no se habla del cuerpo de los demás, se me fueron las luces”, reconoció la artista.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Luego, en diálogo con Mateo, La Liendra y Camilo Trujillo, desde el cuarto del líder, Norma continuó explicando lo que ocurrió, asegurando que ella también quedó sorprendida con sus propias palabras.

“Yo me quiero ir. No, paila, a mí no me gustó ni cinco lo que vi de mí. O sea, me vi y es como que no me reconozco. No reconozco esa persona. Ya le pedí disculpas a la familia de Yina y a toda Colombia por lo que dije, eso sí me hace sentir muy mal, pero no, todo lo que yo vi de mí fue como: ‘¿quién es esta vieja?‘”.

Norma Nivia aseguró: “no me siento nada bien”

La actriz de 45 años afirmó que, a raíz de eso, no pasa por un buen momento. La situación la ha tenido desanimada: “yo estaba ayudándole a Melissa a montar el personaje para lo de la remedada, se me fueron las luces con toda. ¿Cómo no le va a doler? Yo le quise pedir perdón, pero obvio me mandó a comer m#$%, tiene toda la razón. Acabo de ver una Norma que no me gustó ni cinco. Yo nunca he tenido ese tipo de enfrentamientos y conflictos en mi vida, jamás. Sé que se vio pésimo, no me siento nada bien”.