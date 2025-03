Yina Calderón le “declaró la guerra” al Flaco Solórzano en LCDLF: “cínico”

Se acerca una nueva gala de eliminación y los participantes de La casa de los famosos están haciendo todo lo posible por no salir de la competencia. Aunque la decisión final está en manos de los televidentes, los que están nominados aprovechan las oportunidades para salir de la placa, ya sea en las pruebas de salvación o con los beneficios que tienen cuando contestan algunas llamadas.

¿Qué pasó con Yina Calderón y el Flaco Solórzano?

Esta semana, el actor Fernando Solórzano ganó la prueba de liderazgo. Como es costumbre, el líder de la semana tiene la posibilidad de nominar a algunos de sus compañeros para que el domingo de esa semana se dispute su puesto en la gala de eliminación.

Cuando Marcelo Cezán y Carla Giraldo, presentadores del programa, le preguntaron al actor a quién ingresaría a la placa, él respondió: “yo no tengo enemigos, yo tengo rivales. En este momento voy a nominar a Yina Calderón porque eres una de las más poderosas en esta casa, eres fuerte, firme, frentera, dice las cosas de una, entonces por eso te hago esa invitación de entrar al campo de batalla”.

La noticia no fue bien recibida por Yina, quien mostró su cara de sorpresa. Aunque en el momento no le dijo nada a Fernando, minutos después se desahogó con sus amigos.

En una charla con Alerta, la influenciadora dijo: “no tengo ánimo, yo sí me siento muy triste por lo que me hizo el maestro Solórzano, muy triste”. En ese momento, el humorista le contestó: “casi por estrategia parecería que no tenía más (opciones)”.

No obstante, Calderón continuó negándose a lo que había hecho el actor: “Sí, pero entonces si él me da una razón que es porque me ve muy fuerte, por qué no nominó a La Liendra, o a un Emiro que también lo ve muy fuerte. Uno no le tira a los de uno, puede que me pueda nominar, obvio, yo no soy íntima de él, pero nomíneme por un motivo que valga la pena, mandarme a la placa es la posibilidad de que Colombia me saque, sabiendo que Colombia no tiene tanta afinidad conmigo por los diversos problemas que yo he tenido”, dijo evidentemente molesta.

En otra conversación que sostuvo con sus demás compañeras de cuarto, la creadora de contenido insistió en que, de ahora en adelante, su relación con el ‘Flaco Solórzano’ no será igual.

“A mí porque el maestro no me ha dado la cara, no me ha mirado a los ojos, donde me mire, le digo ‘viejo cínico, usted tiene 60 años como para que esté dando excusas tan bobas para nominar’. No quiero llegar a emproblemarme con él. Yo soy una %$# mañana le declaro la guerra, no me venga con cuenticos que maestro, y no sé qué más cosas”, aseguró.

Finalmente, aseguró que, aunque todos saben que ella es explosiva y siempre dice las cosas que no le gustan de frente a cada persona, prefirió guardar silencio en el momento que el actor la nominó: “por tenerle el respeto que le tengo al señor es que no le contesté como debía contestarle, qué pena, pero Colombia debe estar pensando igual que yo, es una justificación estúpida. Dígame: ‘Vea niña, la voy a nominar porque sinceramente su forma de ser no va conmigo’, pero ese cuento tan ridículo, cuando yo con ese señor soy una bacana, para mí, el hecho que te manden a placa es porque no te quieren ver acá”.