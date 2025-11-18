Novia de Fernando Báez Sosa: ¿Quién es Julieta Rossi y qué hace hoy?

Hace pocos días Netflix puso en pantalla la serie documental ‘50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa’ uno de los crímenes que más ha horrrorizado a Argentina.

En el documental se reconstruyen los hechos alrededor de la muerte de un joven de 18 años que empezaba a estudiar leyes. Todo ocurrió a la salida de un boliche y los autores del crimen fueron ocho jóvenes de la misma edad de Báez Sosa.

Los culpables fueron condenados y actualmente pagan condenas. Tres fueron sentenciados a 15 años y los restantes cinco a cadena perpetua.

¿Qué pasó con Julieta Rossi, la novia de Fernando Báez Sosa?

La serie que se ha ubicado dentro de lo más visto de la plataforma ha vuelto a poner en los titulares el nombre del joven. No obstante, los cibernautas se preguntan por la ausencia de Julieta Rossi, la novia de la víctima, en el relato. Así mismo se cuestionan por lo que ha sido de la vida de ella.

Cuando Fernando murió, Julieta Rossi y él llevaban un año de novios y planeaban estudiar Derecho juntos. La joven a quien se le vio en marchas pidiendo justicia por el crimen, junto a la familia de él, no estuvo en el juicio contra los rugbiers, sentenciados por los hechos.

Para comenzar, hay que decir que Julieta Rossi estaba con el joven la trágica noche y luego, quiso transitar su duelo a solas, sin mostrarse a los medios. En lugar de ella, su padre Oscar, si acudió al juicio realizado en el 2023, por los hechos ocurridos el 18 de enero del 2020 en Villa Gesell.

El señor explicó que su hija no estaba preparada para presentarse a causa del dolor que le significaba.

Graciela Sosa, la madre de Fernando se refirió a la manera en que Julieta se alejó tras lo ocurrido. “Le trae muchos recuerdos. Perdió al amor de su vida y está tratando de recomponerse como pueda”.

En el documental de Netflix tampoco se habría hecho presente por la misma razón.

Se sabe por sus redes sociales que Julieta avanzó en su carrera de danza en la cual encontró un refugio para su dolor. Estuvo alejada de las redes sociales por casi un año después de la trágica muerte de su novio.

Julieta, de 23 años, se preparó en el Millennium Dance Complex, de Los Angeles y además de bailarina es docente y ha hecho parte de importantes videoclips con su danza, siendo el reguetón, y femme style, sus disciplinas favoritas. Ha estado en escena con artistas como Ecko, Connie Isla, Marty D, Yas Gagliardi, Aitana y Flor Vigna.

En una de sus recientes publicaciones algunos le preguntan por qué participó en el documental. Julieta no responde a esos cuestionamientos.

