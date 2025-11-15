‘50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa’. Edad de los asesinos y cuándo salen de prisión

En tres episodios y a través de testimonios y material de archivo, la producción dirigida por Martín Rocca relata cómo ocurrió el asesinato de Fernando Báez Sosa, en Villa Gesell, durante el verano de 2020. Se trataba de un joven de 18 años que había comenzado a estudiar derecho y se había ido de paseo con sus amigos de secundaria.

¿Qué le pasó a Fernando Báez Sosa?

Una noche de fiesta terminó en tragedia cuando el joven Báez fue golpeado brutalmente hasta la muerte a la salida de un boliche el 18 de enero del 2020, por un grupo de jóvenes de esa misma edad.

El nombre de la serie se refiere a las imágenes que duran justamente ese tiempo y que se viralizaron, ya que contienen el material que deja en evidencia lo que ocurrió aquella noche. Imágenes que se repitieron una y otra vez, conmovieron al país y ejercieron gran presión mediática para que los culpables fueran condenados.

La docuserie contiene los testimonios de la familia y amigos de la víctima, así como el punto de vista de los involucrados sus parentelas y periodistas e investigadores cercanos al caso.

Según la crítica más allá de poner o revelar pistas o algo nuevo, la apuesta logra ordenar acertadamente lo ocurrido, así como los puntos de vista de los hechos y contextualizar el crimen que horrorizó un país, el primero registrado por usuarios, donde el material logrado fue la prueba reina para identificar a los 8 responsables.

A raíz del estreno de la serie, este 13 de noviembre, los cibernautas han empezado a preguntarse cuántos años tenían los culpables y cuándo saldrán libres.

¿Cuándo saldrán los ocho condenados por la muerte de Fernando Báez?

Ayrton Viollaz, de 26 años; Lucas Pertossi, de 26; y Blas Cinalli, de 24, y quienes fueron condenados como partícipes secundarios en el homicidio, obtuvieron las penas más bajas de las condenas y recuperarán la libertad en enero del 2035, es decir en algo menos de 10 años. Fueron condenados en el 2023 por los hechos ocurridos en enero del 2020. Habrán sumado 15 años tras las rejas.

Por su parte, los otros cinco acusados, Máximo Thomsen, de 25 años; Luciano Pertossi, de 25; Ciro Pertossi, de 25; Enzo Comelli, de 25, y Matías Benicelli, de 26, fueron condenados a cadena perpetua, en un fallo unánime. Fueron hallados culpables de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves”.

Lo anterior quiere decir que no recuperarán la libertad.

Hay que recordar que cuando las condenas se dieron hubo inconformidad por los tres que saldrán en diez años, ya que se solicitaba que todos fueran de por vida a la cárcel: “perpetua no es justicia”, rezaban los carteles que familiares y amigos de la víctima portaron en distintas protestas.

