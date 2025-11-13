¿Por qué Andrew Garfield abandonó el Monstruo en Frankenstein? “Decepcionado”

En cuestión de días la película ‘Frankenstein’, de Guillermo del Toro, se ha convertido en una de las más vistas en la historia de la plataforma Netflix. Adicionalmente, la crítica anticipa que por esta producción el mexicano podría volver a aspirar al Oscar.

La cinta que Guillermo trabajó por más de 20 años, según lo que ha mencionado en varias entrevistas, y que no corresponde a una historia de terror sino de emociones, donde el director y escritor se permite hablar de las relaciones familiares, la soledad, el abandono, el orgullo, el perdón y la venganza es protagonizada por Óscar Isaac y Jacob Elordi. El primero en el rol del científico Víctor Frankenstein y el segundo como la horripilante criatura.

Guillermo del Toro escogió a Andrew Garfield como la criatura

Sin embargo con la popularidad de la cinta, la más fiel al texto que más de dos siglos atrás publicó Mary Shelley en opinión de los conocedores, no tenía al australiano Elordi dentro de sus planes.

Cuando del Toro concibió la película, pensó que no había nadie mejor que Andrew Garfield, el actor que encarnó al hombre Araña y que estuvo estelarizando ‘El último hombre’, para ser la criatura. Guillermo contaba con su sensibilidad y destreza para transmitir emociones fuertes. Ser guapo no era un obstáculo para el director, que deseaba salir de la caja y la convención.

Garfield en efecto, estuvo en la piel de la criatura y los encargados del maquillaje y la transformación para que Andrew fuera la criatura estuvieron trabajando por meses. Todo a la medida del actor, que enfrentaba uno de los retos más grandes de su carrera.

No obstante, nueve semanas antes del rodaje, Garfield renunció al rol, dejando a la producción en aprietos. De hecho, trascendió que cuando se mencionó que Jacob Elordi sería el monstruo, hubo escepticismo en el equipo, el australiano lo habría sabido y eso lo impulsó a hacer su mejor interpretación. Asunto que logró y hoy se lleva aplausos.

¿Por qué Andrew Garfield no fue la criatura de Guillermo del Toro?

Andrew Garfield estaba listo en el 2023 para ser el monstruo, pero por razón de la huelga que enfrentó Hollywood en aquel tiempo y que retrasó algunos proyectos, el actor vio la película de Guillermo del Toro cruzada con otros proyectos en los que se había comprometido previamente y fue imposible cuadrar tiempos.

Garfield confesó estar “decepcionado” por no seguir, aunque también mencionó: “Conocer a Jacob fue una suerte... quizá él necesitaba esta experiencia más que yo”. Por su parte, Del Toro asumió la pérdida con serenidad: “Problemas que no matan, pero cómo estresan”, dijo en una de sus entrevistas.

Mike Hill, quien se encargó de rediseñar todo con el cambio de actor también enfrentó un reto grande.

“Andrew Garfield salió del papel y Jacob entró. Es decir, Jacob era el actor perfecto para la criatura. Y tenemos una conexión sobrenatural. Es como si necesitáramos muy pocas palabras. Muy poco que yo diga, y él lo hace todo”, dijo sobre Elordi. “Reemplazamos al actor y tuvimos nueve semanas. No se puede estar bajo más presión… Lo que pasa con Jacob es que lo tiene todo en uno”, dijo el maquillador.

