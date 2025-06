¿Nuevo romance en ‘Yo me llamo’? Imitadora de Gloria Trevi reveló que está enamorada

El reciente capítulo de Yo me llamo generó muchas emociones tanto en los participantes y jurados como en el público y los televidentes. Como se conoció en la emisión del pasado 18 de junio, el concurso musical inició una nueva etapa con nuevas reglas. Una de ellas es la eliminación diaria de uno de los participantes. En efecto, ese jueves el doble de Raphael no convenció a César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz, por lo que tuvo que despedirse de la competencia.

Yo me llamo Gloria Trevi se volvió a enamorar, tras anunciar su separación

Hace unas semanas, la artista hizo una publicación en redes sociales confirmando que había terminado su relación con su entonces pareja sentimental.

“En la vida a veces nos toca tomar decisiones que pueden herir, pero nos ayudan a sanar con el tiempo. Durante esta linda experiencia, me ha tocado concentrarme, lejos de mi familia, de mi hijo, para lograr resultados que deseo obtener dentro de la competencia. He meditado mucho, me he cuestionado y al fin he considerado poner fin a la relación de pareja que mantenía con el padre de mi hijo. Decido manifestarlo para evitar malos entendidos más adelante”.

Luego de ese anuncio, la participante del programa de imitación sorprendió en el más reciente capítulo, no solo con su presentación en el escenario, sino con sus palabras.

La artista cantó Amor de hombre y logró erizar a Amparo Grisales. Al finalizar su interpretación, dijo que estaba “enamoradísima”. Enseguida, ‘la diva de Colombia’ no dudó en referirse al a declaración de la participante: “Sí mi amor, ya sabemos que estás muy enamorada. Vio como lo confiesa. No te hagas que ya sabemos todo”.

Sin embargo, Aurelio Cheveroni, quien regresó como jurado, mostró su confusión y agregó: “A mí hábleme claro, ¿cómo así?”. Al ver la insistencia de los jurados, la participante se puso nerviosa y les contestó: “Ay, ya saben”.

Por su parte, César Escola también dio su opinión sobre la confesión de la doble de Gloria Trevi: “En Yo me llamo floreció el amor de hombre”. Finalmente, la doble de la intérprete de Todos me miran agregó: “Se despiertan sentimientos, sí”.

Aunque no dio más detalles, algunos internautas en redes sociales han especulado que podría tratarse de uno de sus compañeros, específicamente el imitador de José Luis Perales, pues en la presentación que hicieron juntos el pasado 10 de junio, demostraron una conexión especial.

“Me voy a salir un poquito del personaje porque lo que le tengo que decir a Gloria se lo digo como Edinson y no como José Luis: la quiero muchísimo. La conozco hace muchísimos años y vi su inicio y para mi es un orgullo muy grande verla en este gran escenario y poder compartir con ella. Te quiero mucho”, le dijo ese día el concursante a su compañera. Sin embargo, por ahora, ella no ha confirmado o desmentido esos rumores.