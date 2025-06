Melina Ramírez de ‘Yo me llamo’ enfrentó delicada cirugía: “podía perder el brazo”

Junto a Laura Acuña, Melina Ramírez conduce la actual temporada de Yo me llamo. La caleña, quien fue finalista del Concurso Nacional de Belleza 2011-2012, concedió una entrevista para el podcast Vos Podés, de Tatiana Franco donde habló de su historia personal y profesional.

¿Qué le pasó a Melina Ramírez?

En su charla con Tatiana, se refirió a uno de los momentos más complicados de su vida, donde su salud se vio comprometida. “Yo tenía un dolor acá, a mí me operaron acá (señalando su clavícula) tuve una cirugía super delicada, tan delicada que me tocaban la aorta y todo. Fue super riesgosa, podía perder el brazo también”.

Melina Ramírez Fotografía por: Instagram @melinaramirez90

La presentadora afirmó que, muchas veces, los dolores físicos están relacionado con heridas emocionales: “si te duele la mano, si te duele la pierna, si te duele cualquier parte del cuerpo claro que te está diciendo algo y significa algo. El lado derecho implica tu parte masculina, la relación con tu papá, tiene que ver mucho con el éxito laboral. Mientras el lado izquierdo es el lado femenino, tu relación con tu mamá, tiene que ver mucho con el amor propio y la abundancia".

Con base en eso, explicó que logró entender qué estaba ocurriendo con su cuerpo: “entendí que era mi deseo de controlar todo, mis ganas de toda esta zona y mira mi lado femenino, tenía que ver con mi relación con madre, tenía que ver con mi linaje femenino, de cómo tenía que sanar un montón de cosas. Me tocó hacer terapia con mi mamá, entender cosas de mi linaje y también entendí que yo venía siendo la persona de mi familia que venía a cortar esas cosas”, dijo.

A partir de ahí, su vida tuvo un cambio: “a todo el mundo le devolví lo que no era mío. Eso es muy liberador y muy difícil, pero gracias a eso también puedo liberar mi hijo, él no tiene que cargar con cosas que no le corresponden”.

“Me costaba mucho mirarme al espejo: dijo Melina Ramírez

Entre otros temas que mencionó la caleña, contó cómo logró superar las dificultades de su carrera profesional. Desde que era adolescente, Melina tuvo que lidiar con los estándares de belleza del mundo del espectáculo, donde su apariencia era constantemente juzgada. Recordó que, a los 16 años, participaba en concursos de belleza, pero ese tema le causaba inseguridades y le dificultaba aceptarse a sí misma: “me costaba mucho mirarme al espejo y decirme cosas bonitas y me obligaba a decírmelo... Este es un medio en el que te miden por la belleza, me medían con metro la cadera y me decían que estaba obesa... Yo a los 16 años tratando de entrar a los desfiles, entonces tu estándar es si eres bonita o no”.