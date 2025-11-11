Óscar Isaac: edad, esposa, nexo con Colombia y más del científico de Frankenstein

Oscar Isaac es un rostro bastante familiar para los amantes del cine y las series. Lo hemos visto en ‘Duna’, ‘Star Wars’, ‘Triple frontera’ y ‘Secretos de un matrimonio’, entre otras. Ahora es el encargado de darle vida al científico Víctor Frankenstein en la película, sobre el texto de Mary Shelley, que escribió y dirigió el mexicano Guillermo del Toro. Víctor es el médico le da vida a la criatura, que él mismo termina despreciando.

¿Dónde nació Oscar Isacc, el médico de Frankenstein?

Isaac es un actor nacido en Ciudad de Guatemala hace 46 años, sin embargo, no creció allí sino en Miami, ya que su familia se trasladó a Estados Unidos cuando él era un bebé.

Inicialmente mostró inclinación por la música, más tarde, a los 21 años, se trasladó a Nueva York, onde comenzó a estudiar interpretación en la escuela Juilliard. Desde que recibió su título en Artes Escénicas, no ha dejado de trabajar. En sus comienzos, estuvo en ‘La ley y el orden: intento criminal’; en ‘Body of Lies’, con Leonardo Dicaprio; en Agora, con Rachel Weisz y en ‘Drive, con Carey Mulligan.

En cuanto a su vida personal, Isaac está casado con la guionista danesa Elvira Lind desde 2017. La pareja, que estuvo de novia cinco años antes de la boda, tiene dos hijos: Eugene y Mads, nacidos en el 2017 y 2019 respectivamente.

Oscar conoce nuestro país, ya que hizo parte del elenco de ‘Triple frontera’ que rodó algunas escenas en Bogotá. Adicionalmente, trascendió que él encarnará al famoso estafador colombiano Juan Carlos Guzmán, para una serie de Apple TV+ que tendrá por nombre Stowaway. Se sabe que además del papel principal, Isaac también es productor de esta apuesta.

¿Quién era Juan Carlos Guzmán?

Este colombiano se hizo famoso en 1993 cuando llegó a Estados Unidos como polizón en un avión. En aquel entonces tenía 17 años. En los años siguientes estafó personas acaudaladas y fingió personalidades ligadas con el mundo del jet set. Fue detenido por cargos de robo y fraude. En 2019 fue condenado en Francia, luego extraditado a Austria y posteriormente liberado. Desde el 2021 se desconoce su paradero.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento