Jacob Elordi: Edad, novias y más del galán que encarna al monstruo de Frankenstein

Personajes legendarios como Frankenstein han sido contados decenas de veces en distintos formatos y siguen cautivando la atención.

El director Guillermo del Toro, único mexicano Oscarizado con tres galardones quiso llevar a la pantalla su versión de este relato, tras casi 20 años de trabajo, y rápidamente, después de pasar por cines, se ha convertido en tendencia a su llegada a Netflix. Los expertos anticipan una nueva nominación al Oscar para el director azteca por esta apuesta.

Protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi, es una historia que optó por no quedarse en el terror, con el que se asocia este drama, sino centrarse en una suerte de reflexiones en primera persona, por parte de los dos estelares, que aborda la soledad, el miedo, el rechazo y la búsqueda de si mismo, dentro de los conflictos del mítico monstruo que no nació, sino que fue creado y por dicho creador llamado Víctor Frankenstein.

En el rol del pequeño ‘dios’ está Isaac, mientras que en el personaje del monstruo, del Toro optó por un joven galán que poco a poco, ha ganado terreno en Hollywood. Se trata del australiano Jacob Elordi.

El Frankenstein de Guillermo corresponde al libro concoido así o como El moderno Prometeo, de Mary Shelley, y por ello, incluye encuentros entre la criatura y su creador

En este punto los cibernautas y críticos han alabado la actuación de Jacob, como ese monstruo que siente y sufre, y a quien se le evidencia el trabajo corporal y de maquillaje, al que se sometió para la transformación que le permite lucir muy distinto a como se le conoce.

¿Quién es Jacob Elordi, la criatura de ‘Frankenstein’, de Netflix?

Elordi nació el 26 de junio de 1997, y es conocido por sus actuaciones en la película de Netflix, “El stand de los besos”, donde interpreta a Noah Flynn; y en la serie de HBO “Euphoria”, donde fue Nate Jacobs. Con este último rol se posicionó como uno de los galanes más versátiles de la pantalla.

Jacob tiene familia vasca, mide 1.96 metros de altura y antes de ser actor participó en un certamen de belleza masculina. Además de actor es fotógrafo aficionado.

El cortometraje “Carpe Liam”, en el 2015; fue su debut en la actuacón; luego fue extra en “Piratas del Caribe: La venganza de Salazar”, en el 2017. Recientemente participó en la serie “The Narrow Road to the Deep North”, ambientada en la Segunda Guerra Mundial.

Dentro de sus relaciones románticas se sabe que fue novio de Joey King entre 2017 y 2019, su compañera de reparto en “El stand de los besos”. Anteriormente salió con la modelo de Victoria’s Secret, Carli Flowers.

Más recientemente, frecuentó a la influencer Olivia Jade Giannulli, con quien terminó en septiembre pasado.

Jacob Elordi se convirtió en el monstruo de ‘Frankenstein’ luego de que Andrew Garfield renunciara a este rol a finales del 2023.

