Owen Cooper: edad, quién es y más del protagonista de ‘Adolescencia’

“Esto es tan surrealista, aunque, sinceramente, cuando empecé estas clases de teatro, no esperaba estar en Estados Unidos, ni hablar aquí, pero creo que esta noche demuestra que si escuchas, te concentras y sales de la zona de confort, puedes lograrlo. Puedes lograr cualquier cosa en la vida”, dijo Owen al recibir su primer Emmy.

Este reconocimiento no solo representó un logro personal para el actor, sino que también resaltó la fuerza de la serie. Adolescencia fue una de las producciones más premiadas de la noche.

¿Quién es y cuántos años tiene Owen Cooper, de ‘Adolescencia’?

Owen Patrick Cooper nació el 5 de diciembre de 2009 en Warrington, Inglaterra, y se ha convertido en uno de los actores más jóvenes en ganar reconocimiento internacional. Creció en una familia de clase trabajadora: su madre es cuidadora y su padre se dedica a la informática. Con 15 años, el actor que interpretó a Jamie Miller en Adolescencia, de Netflix, está transformando la industria del entretenimiento.

Owen Cooper, protagonista de 'Adolescencia' EFE/EPA/ALLISON DINNER Fotografía por: ALLISON DINNER

Antes de debutar como actor, Owen tenía un gran sueño: convertirse en futbolista. Jugaba en equipos juveniles locales y, al mismo tiempo, se dedicaba a tomar clases de actuación en The Drama Mob, una escuela ubicada en Manchester. Sin embargo, la oportunidad de protagonizar Adolescencia cambió su vida.

El británico interpreta a Jamie Miller, un joven de 13 años que se enfrenta a la acusación de haber asesinado a una compañera de clase. Cada episodio fue filmado en una sola toma continua, sin cortes, lo que añadió una sensación de tensión y realismo a la serie. Aunque era su primer papel profesional, Cooper se destacó no solo por la complejidad del personaje sino por la madurez de su interpretación. El actor aprovechó su triunfo en los Emmy para reconocer el apoyo de su familia y el trabajo de todo el equipo de la producción: “Puede que mi nombre figure en este premio, pero en realidad pertenece a las personas que están detrás de la cámara”.

Tras su participación en Adolescencia, Cooper estará en la adaptación de ‘Cumbres Borrascosas’ de Emerald Fennell, una reconocida actriz y guionista británica. Allí, interpretará al joven Heathcliff y está confirmado para aparecer en la próxima serie de la BBC Film Club.